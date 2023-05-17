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Kutlamalar Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda

Kutlamalar Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yıl dönümünü 18 Mayıs Perşembe, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda Yüksek Sadakat konseriyle kutlayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı belli oldu. Muratpaşa’da kutlamalar bu yıl 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Kutlamaların adresi ise Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nı olacak. Saat 20.30’da başlayacak rock müzik grubu Yüksek Sadakat sahne alacak.  

Başkan Uysal, 19 Mayıs 1919’un, 100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun en önemli dönüm noktası olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün umutsuzluğun kol gezdiği tarihi bir dönemeçte adeta güneş gibi açtığını söyleyen Başkan Uysal, “Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan sürecin sonunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğdu” dedi. 19 Mayıs’ın Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’n emanet ettiği gençlerin en büyük bayramı olduğunu belirten Başkan Uysal, 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek kutlamalara tüm Antalyalıları davet etti. 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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