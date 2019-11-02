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  4. 02 Kasım 2019 18:24

Kuva-yi Milliye kahramanı Kartallı Kazım dualarla anıldı

Nazım Hikmet’in şiirlerinde ‘Kartallı Kazım’ olarak sembolleştirdiği, Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber, Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla, 59. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kuva-yi Milliye kahramanı Kartallı Kazım dualarla anıldı
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 Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İbrahim Göleber’in ailesinin de yer aldığı anma programında yaptığı konuşmada; “Kartallı Kazım; ilçemiz için bir gururdur, adını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ne Mutlu Bizlere ki…”

Kartallı Kazım’ın Yayalar Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı Kazım’ın ilçe için bir gurur olduğunu ve isminin yaşatılmaya devam edeceğini belirterek; “Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un önemli merkezlerinde olduğu gibi, Kartal’da da büyük bir Cumhuriyet coşkusu yaşadık. Bugün ise, aramızdan ayrılışının 59. yılında, Kartallı Kazım’ı anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki, Kartal’ımızın bir Kuva-yi Milliye kahramanı var. Mekânı cennet olsun. ‘Kartallı Kazım’ ismini ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, Kartallı Kazım’ın ruhuna Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.

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