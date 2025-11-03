Kuvâ-yı Milliye Kahramanı Kartallı Kazım, Vefatının 65. Yılında Kabri Başında Anıldı

Kurtuluş Savaşı yıllarında Yahya Kaptan’a bağlı olarak Kuvâ-yi Milliye örgütlenmesinde yer alan, halk arasında Kartallı Kazım olarak tanınan İbrahim Göleber, vefatının 65. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Pendik Yayalar Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Deniz Aydemir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Göleber’in ailesi, Kartal ve Pendik belediye meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi yöneticileri, belediye birim müdürleri, Kartal ilçesi muhtarları ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

“Kartallı Kazım’ın Adını Yaşatmaya Devam Edeceğiz”

Anma töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, “Kuvâ-yi Milliye kahramanımız, çok kıymetli Kartallı Kazım’ı anmak için burada bulunuyoruz. Konuşmama kahramanımızın kızı Melek Kır Hanımefendi’ye ithafen başlamak istiyorum. Bu anlamlı anma programına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kartallı Kazım, çok fazla bilinmeyen ama çok değerli kahramanlarımızdan biridir. Böyle nice kahramanlarımız var ancak bizler, Başkanımız Gökhan Yüksel öncülüğünde, bu ülke için canlarını feda eden milli kahramanlarımızı anmaya her zaman devam edeceğiz. Kartallı Kazım Meydanı’nı yaptırdık ve bu, biz Kartallılar için çok kıymetli. Milli bayramlarımızı bu meydanda kutluyoruz. Kartallı Kazım’ın adını duyurmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı’nda büyük mücadeleler vermiş kahramanımız Kartallı Kazım’ı ve tüm milli kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.” diye konuştu.

Anma töreninin devamında, emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duaların ardından Kartallı Kazım’ın kabrine karanfiller bırakıldı. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz yerel kahramanlarından biri olan Kartallı Kazım, vatanseverliği, fedakârlığı ve mütevazı yaşamıyla bir kez daha saygı, minnet ve dualarla anıldı.

Kurtuluş Savaşı’nın Cesur Neferi

Asıl adı İbrahim Göleber olan Kartallı Kazım, 1895 yılında İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Yayalar Köyü’nde dünyaya geldi. Hayatı boyunca bahçıvanlık yapan Göleber, kısa bir süre demiryollarında da işçi olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkenin işgaline karşı direnişe geçen yurtseverler arasında yer alan Kartallı Kazım, Kocaeli civarında (Kartal-Pendik-Gebze hattı) yürütülen mücadelede Yahya Kaptan’a bağlı Kuvâ-yi Milliye birliklerinde görev aldı. Kurtuluş Savaşı’nın ardından Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine verilmek istenen İstiklal Madalyası’nı ve bağlanmak istenen maaşı “Vatan için çarpıştım, sağ olun.” diyerek reddeden Kartallı Kazım, köyünde bahçıvanlık yaparak yaşamına devam etti. Kartallı Kazım, 1960 yılında doğduğu yer olan Kartal’ın Yayalar Köyü’nde hayatını kaybetti. Onun anısını yaşatmak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından “Kartallı Kazım Meydanı” inşa edildi ve heykeltıraş Hüseyin Yüce tarafından, mevcut fotoğraflar ve bilgilerden yararlanılarak yapılan heykeli meydana yerleştirildi.