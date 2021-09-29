Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman Mersin'de sahne aldı

Levent Üzümcü Tiyatrosu ile İzmir Halk Tiyatrosu’nun birlikte sahneye taşıdığı “Aziz Nesin Kabare” oyunu Mersin’de izleyicilerle buluştu. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman’ın da yer aldığı oyun Mersinliler tarafından keyifle izlendi. Oyunu uyarlayıp yöneten Cengiz Toraman, sanatın iyileştirici özelliğine vurgu yaparak sanatseverlere, “Sanatın ilaç olduğunu hisseden herkesi sanata ilaç olmaya çağırıyorum” sözleriyle seslendi.

Levent Üzümcü Tiyatrosu ile İzmir Halk Tiyatrosu’nun birlikte sahneye taşıdığı “Aziz Nesin Kabare” oyunu Mersin’de izleyicilerle buluştu. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman’ın da yer aldığı oyun Mersinliler tarafından keyifle izlendi. Oyunu uyarlayıp yöneten Cengiz Toraman, sanatın iyileştirici özelliğine vurgu yaparak sanatseverlere, “Sanatın ilaç olduğunu hisseden herkesi sanata ilaç olmaya çağırıyorum” sözleriyle seslendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde usta tiyatrocu Genco Erkal’ın ardından ünlü oyuncular Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman da Mersinli tiyatroseverlerle buluştu. Levent Üzümcü Tiyatrosu ile İzmir Halk Tiyatrosu’nun birlikte sahneye taşıdığı ‘Aziz Nesin Kabare’ oyunu, Atatürk Parkı içerisindeki amfi tiyatroda sahnelendi. Tiyatroseverler oyunu kahkahalarla izledi.

“Pandemi sahne sanatlarını vurdu”

Pandeminin sahne sanatlarını olumsuz etkilediğini belirten Üzümcü, sosyal mesafe kuralları gereği oyunları daha az seyirciye sahnelediklerini söyledi. Üzümcü, “Çünkü bizim yaptığımız iş seyirci tarafından izleniyor. Omuz omuza oturuyorlar. O tabi ki bizim sosyal mesafe dediğimiz şeyin biraz karşısında. Şimdi seyircilerin bir dolu bir boş koltuklarda oturacağı şekilde yapıyoruz. O yüzden de çok fazla seyirciyi dolduramıyoruz. Bir sonraki oyun için kazanmamız gereken parayı kazanamıyoruz, sadece hayatımızı idame ettirmek için para kazanabiliyoruz” dedi.

Oyunun Levent Üzümcü Tiyatrosu ile İzmir Halk Tiyatrosu’nun ortak çalışması olduğunu anımsatan Üzümcü, “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya, Aziz Nesin’in ismini yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Üzümcü, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

“Seyircimiz çok sevdi”

“Aziz Nesin Kabare” oyununu uyarlayıp yöneten Cengiz Toraman, “Sağ olsun Mersin Belediyesi’nin bize yaratmış olduğu imkanlar doğrultusunda bugün de Mersin’e konuğuz” dedi. Pandeminin herkes gibi tiyatroları da etkilediğini söyleyen Toraman, 1.5 sene boyunca oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anımsattı. Toraman, “Şimdi aşılanmaların artmasıyla birlikte normalleşme noktasında biraz daha cesur adımlar atabiliyoruz. Pandemide durduk ama sezonun en yüksek oyunlarından birini yapmıştık Aziz Nesin Kabare ile. Şimdi pandemi sonrası yeniden oyunumuzu seyirci ile buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanatın ilaç olduğunu hisseden herkesi sanata ilaç olmaya çağırıyorum”

Sanatın iyileştirici gücüne değinen Toraman, seyirci ile karşılıklı etkileşimin sanat için önemli olduğunu vurguladı. Toraman, “Evet, sanatın böyle bir iyileştirici gücü var. Yalnız sadece şunu söylemek isterim burada; pandemiden dolayı evlerine sıkışmış ya da kendi yurtlarına sıkışmış insanlara sanatın bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Ama sanat da çok sıkıştı. Sanatın ilaç olduğunu hisseden herkesi de sanata ilaç olmaya çağırıyorum” dedi.