LGS tercihlerini KONSEM ile yapıyorlar

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde öğrencileri LGS ve TYT’ye hazırlayan KONSEM Etüt Merkezi şimdi de LGS tercihlerini yapmak isteyen gençleri misafir ediyor. Öğrenciler KONSEM’de uzman öğretmenler eşliğinde lise tercihlerini yapıyor.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Gürsu Etüt Merkezi yüzlerce çocuğu ve genci ücretsiz olarak lise ve üniversitelere hazırlıyor. Merkezde bulunan uzman eğitmenler, öğrencileri lise ve üniversite tercihlerini yaparken de yalnız bırakmıyor.

“UYGUN OKULLARI SEÇİYORUZ”

KONSEM’de şu anda LGS tercihlerinin yapıldığını dile getiren KONSEM Birim Sorumlusu Hande Geyikçi, “Bugünlerde çok heyecanlıyız. Çünkü LGS öğrencilerimizin tercihlerini yapıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin desteği ile öğrencilerimiz özveriyle çalışarak güzel puanlar aldılar. Çok güzel başarılar elde ettiler. İnşallah fen liselerine ve sosyal bilimler liselerine yerleştirmeler yapacağız. Şu anda tercihlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimizin yüzdelik puanlarını inceliyoruz. Onlar için en uygun ve en güzel okulları seçmeye çalışıyoruz” dedi.

“İYİ BİR EĞİTİM ALDIM”

LGS terciini yapmak için KONSEM’e gelen Furkan Sevinç de, “İki senedir KONSEM’e eğitime geliyorum. Onun dışında dershaneye hiç gitmedim. Burada çok iyi bir eğitim aldım. LGS için bana çok katkı sağladı. Testler çözülüyor, deneme sınavları yapılıyor. Gittikçe sıklaşıyor bu sınavlar. Bugün buraya LGS tercihi için geldim. 415 puan aldım. Yüzdeliğim 9,91 oldu. Neriman Erol Yılmaz Lisesi’ne girebilmeyi istiyorum” diye konuştu. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 17 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.