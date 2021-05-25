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Liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ''durak kütüphane''

Liseye ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ''durak kütüphane''

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları yardımcı ders ve test kitaplarını Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi önüne yerleştirilen “Lions Durak Kütüphanesi”nden ücretsiz olarak alabilecekler.

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile gerçekleşen projenin açılışı, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Oku-Yaz komite başkanı Zerrin Tever ve Lions Kulüpleri üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Lions Kulüpleri’nin öğrenciler için açtığı 9’uncu “Durak Kütüphanesi”ne coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Kazım Koç’un adı verildi. Durak kütüphanede 200 adet LGS ve Üniversite Hazırlık kitapları yer alıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvurarak ücretsiz olarak yararlanabilirler. Durak Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Etkinliklerimizi pandemi nedeniyle daha kontrollü ve daha sınırlı yapmak zorunda kaldık. Umarım bu hastalıktan bir an önce kurtulup, seneye daha büyük etkinliklerimiz olur birlikte. Durak Kütüphanesi’ni Eylül’den sonra etüt merkezlerimize de yerleştirebiliriz.” dedi.

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi
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