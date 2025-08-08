LÖSEV gençleri, Sarıyer'de su sporlarıyla buluştu

Sarıyer Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle hayata geçirilen Su Sporları Eğitimi Projesi kapsamında, LÖSEV’e bağlı gençler, Büyükdere Su Sporları Merkezi’nde bir yıl boyunca sürecek olan kano eğitiminde umut ve dayanışmayı büyütecek.

Sarıyer Belediyesi, bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle, hayata geçirilen “LÖSEV Gençleriyle Umuda Kürek” adlı program kapsamında Büyükdere Su Sporları Merkezi’nde bir yıl boyunca sürecek olan eğitim programının açılışı gerçekleştirildi. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, LÖSEV Avrupa İl Koordinatörü Ece Kuray ve LÖSEV ailesi ve yönetimi, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Belediye Başkan Yardımcıları Ayhan Gedik, Nizamettin Günel, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ile LÖSEV Avrupa Gençlik Kolları üyesi gençlerin katıldığı programda umut ve dayanışma mesajları verildi.

“LÖSEV İLE DAYANIŞMAMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın tüm ülkede çok önemli bir yaraya merhem olmak amacıyla yaptığı çalışmaların önemine değinen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, “Sorunun içinde olan ve sorunu yaşayanın, soruna en iyi çözümü bulabileceği ilkesiyle kurulan LÖSEV’in yola çıktığı günden bugüne kocaman bir aileye dönüştüğünü görüyoruz. LÖSEV ile dayanışma içinde olan herkese ve iyi yürekli tüm insanlara teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasıyla ayakta duran ve toplumun çok önemli bir ihtiyacını karşılayan LÖSEV ile dayanışma içinde güzel bir çalışmanın ilk adımını atıyoruz. LÖSEV’e bağlı gençlerimiz Su Sporları Merkezi’mizde su sporlarıyla tanışacak ve bu konuda eğitim alacaklar. Dilerim genç arkadaşlarımız burada hoşça vakit geçirirler. Ankara’da lösemili hastalarımız için açılan hastaneyi ziyaret etmiştim. İstanbul’da yapımına başlanan hastanenin de bitme aşamasına geldiğini öğrendim ve çok mutlu oldum. Binlerce insana umut olan bir kuruluşla dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

“SU SPORLARI EĞİTİMİ GENÇLERİMİZİN MORAL VE MOTİVASYONUNA İYİ GELECEK”

LÖSEV Avrupa İl Koordinatörü Ece Kuray İse yaptığı konuşmasında, LÖSEV’in bugün 113 bin ailenin üzerinde kişiye destek verdiğini belirterek, “ Gençlerimiz aynı zamanda geleceğimiz. Ailemizin en kıymetli üyeleri aynı zamanda. Çünkü onlar umudumuz. Bizler her zaman sevgi, umut ve iyilikten söz ediyoruz. Geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Ülkemizi onlar temsil edecek. Bu anlamda gençlerimizin moral ve motivasyonunu çok önemsiyoruz. Spor da bu anlamda önemli bir bileşendir. Sarıyer Belediyesi’ne bizlere bu imkânı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ M. OKTAY AKSU’YA VE SARIYER BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

LÖSEV Avrupa Gençlik Kolları Üyesi Filiz Çağlayan ise hastalandıktan sonra LÖSEV ile tanıştığını ve LÖSEV’in hayatına kattığı değerlerle ilgili şunları söyledi: Hayatımın en güzel zamanlarında, gençliğimin baharında bu tanıyı aldım. İlk öğrendiğimde biraz yıkılmıştım. Kullandığım ilaçlar bir süre sonra iç organlarıma zarar vermeye başlamıştı. Artık ne yapacağımı bilemediğim bir anda LÖSEV ile tanıştım. Hayatımı hastalıktan önce ve hastalıktan sonra ikiye ayırıyorum. Hastalıktan sonra benim kendi benliğimi bulduğum yerdir. Bu süreçte her zaman yanımda olan tüm LÖSEV ailesine teşekkür ediyorum. Hep dimdik yanımda durdukları ve beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir etkinlikte olduğum için çok mutluyum. Özel hayatımızda bu etkinliğe ulaşamayabilirdim. Buna katkı sunan Sarıyer Belediye Başkanım Sayın Oktay Aksu ile tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyorum.



Konuşmaların ardından açılış programına katılan gençlere, toplumsal duyarlılığı ve Anadolu insanının hikayelerini kaleme alan ödüllü yazar Fakir Baykurt’un öykü kitaplarını takdim eden Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, LÖSEV’in kıymetli gençlerini dayanışmanın, umudun ve iyileşmenin gücüne tanıklık etmek adına Sarıyer’in maviliklerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kano etkinliğinde gençler onar kişilik gruplara ayrılarak kürek çektiler. Eğitimler, ağustos ve eylül ayları boyunca uzman eğitmenler eşliğinde haftada 2 gün olarak gerçekleştirilecek.