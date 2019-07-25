Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıl dönümü İnönü Evi Müzesi'nde anıldı

İnönü Evi Müzesi'nde düzenlenen anmaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Başkanvekili ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aksu, İsmet İnönü'nün ailesi, siyasi partilerden ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Lozan, ülkemizin ve bağımsızlığının tapu senedidir"

Lozan'ın önemi hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "İsmet İnönü'nün evinin önünde, Lozan'daki diplomasi zaferini andık ve diplomasi dehasını tekrar yâd ettik. Lozan, büyük bir zafer ve büyük bir başarıdır. Sevr'de kaybedilen toprakların geri kazanılmasıdır. Başta Lozan kahramanı İsmet İnönü'ye ve onu görevlendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz. Ülkemizin ve bağımsızlığının tapu senedi olan Lozan'ı, herkesin daha iyi anlayacağına inanıyorum." diye konuştu.