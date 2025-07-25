''Lozan: Barışa Giden Yol'' Sergisi Kartal’da Açıldı

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık belgesi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümünü “Lozan: Barışa Giden Yol” isimli özel bir sergi ile andı. Kartal Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında açılışı yapılan sergi, sanat ve tarih meraklılarının yoğun ilgisi ile karşılandı.

Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan Lozan Antlaşması’nın önemini vurgulayan sergide, 42 parça tarihî belge, fotoğraf ve görsel kompozisyon yer aldı. Özden İnönü Toker’in büyük katkılarıyla hazırlanan serginin tasarımını Atilla Alp Bölükbaşı, küratörlüğünü ise Melih Yıldız üstlendi.

Serginin açılış törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayri Doğruyol, Adem Uçar, Mustafa Ağdaş ve Dr. Dilek Kars, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Arif Anıl Öztürk, Kartal Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, Kartal’daki siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bağımsızlık iradesinin dünyaya ilanı Lozan…

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın ardından söz alan ADD Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Arif Anıl Öztürk, Lozan’ın tarihsel anlamını şu sözlerle dile getirdi:

“Lozan sadece bir antlaşma değil, bağımsızlık iradesinin dünyaya ilanıdır. Bu tür etkinliklerle geçmişimizi hatırlamayı, unutturmamayı çok kıymetli buluyorum. Kartal Belediyesi’nin bu anlamdaki girişimini de tüm bu sebeplerden çok değerli buluyorum. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, ayrıca 24 Temmuz’un Basın Bayramı olması vesilesiyle tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum.”

Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına serginin açılışını gerçekleştiren ve konukları ağırlayan Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise konuşmasında, Lozan’ın Türkiye’nin sınırlarını çizen tarihî bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tam bağımsız Türkiye’mizin sınırlarının çizildiği Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Lozan Antlaşması ile birlikte sadece bir savaş sona ermedi; aynı zamanda özgür, eşit ve bağımsız bir cumhuriyetin yolu da açıldı. Bu bilinçle hareket ediyor, geçmişin sorumluluğunu bugünün iradesiyle taşıyoruz. Başkanımız Gökhan Yüksel, bugünkü programda fiziken bulunamadı ancak tüm katılımcılara sevgi ve selamlarını iletti. Kartal Belediyesi olarak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyor, kıymetli basın mensubu dostlarımızın da Basın Bayramı’nı kutluyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına ve günün anısına ADD Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Arif Anıl Öztürk’e çiçek takdim etti. “Lozan: Barışa Giden Yol” sergisi, bir hafta boyunca Kartal Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında sanat ve tarih meraklılarını ağırlayacak.