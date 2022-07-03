Madımak'ta hayatını kaybedenler Beylikdüzü'nde anıldı

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden yazar, şair ve düşünürler Beylikdüzü'nde anıldı. Alevi Kültür Dernekleri tarafından Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde yanarak ya da dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yazar, şair ve düşünürler, katliamın 29. yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Pir Sultanlar ölmez”

29 yıl önce katledilen 33 kişiyi rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Başkan Çalık, “Burada amaç sadece alevi inancı değildi. Eşit, özgür ve bir arada yaşamak isteyen herkese karşı işlenen suçtu. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta insanlık öldü ama ne fayda; Pir Sultanlar ölmez. Sazın üstüne saz, sözün üstüne söz gelmez. Toplumsal vicdanın rahatlaması gerek. Toplumsal vicdan hala rahat değil. Sorumlular maalesef ortaya çıkarılmadı. Toplumsal barışın en büyük engeldir bu” diye konuştu.

“Bir olmaya ve bir arada durmaya devam edeceğiz”

Sivas katliamını anmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalık, “İnsanlığı kardeş bilen, bir araya getiren, bir olmamızı sağlayan ve bir arada durmamızın kıymetini bilen inancı Beylikdüzü’nde yaşatmaya devam edeceğiz. Huzur ve barış ortamını Beylikdüzü’nde üst düzeyde yaşatacağız. İnançlar ve kimlikler üzerinden kutuplaştırıcı değil, inadına birleştirmeye, bir olmaya ve bir arada durmaya devam edeceğiz. 33 canın Anka Kuşu misali göklere yükselişidir Sivas. Adalet, barış ve kardeşlik için bir arada yaşamak için buradayız. En temel talebimiz ve hakkımızdır eşit yurttaşlık ve en temel haklarımız için buradayız. Burada bulunmaktan onur duyuyorum. Bu ülkenin üzerinden bu kötü ve karanlık düşüncenin biran önce kaybolmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Muhibe Akarsu’nun fotoğrafıyla sahneye çıktı

Konuşmaların ardından Sivas'ta hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Okunan isimlerin fotoğraflarını taşıyan kişiler sahneye çıktı. Muhibe Akarsu’nun fotoğrafını taşıyan Başkan Çalık da sahneye çıkarak anmaya katıldı. Yapılan anmanın ardından hayatını kaybedenler için zakirler tarafından söylenen deyişlerle semah dönüldü. Anma programı, Mustafa Özarslan, Nilüfer Sarıtaç ve Gökhan Gökmen’in, hayatını kaybedenler için söylediği türkülerle sona erdi.