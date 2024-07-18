Madımak'ta yitirdiklerimiz Konyaaltı'nda anılacak

2 Temmuz 1993 yılında Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz aydınlar, Konyaaltı’nda düzenlenecek “Yitirilenlerin Ardından Madımak Anma Programı”nda anılacak. Program kapsamında Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sanal Müze ve katliamı anlatan “Çok Kötü Bir Şey Oldu” belgeseli gösterilecek.

Etkinlik kapsamında saat 12.30’da Madımak’ta yitirdiğimiz canların fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek. Ardından Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin hayata geçirdiği Madımak Hafıza Merkezi Sanal Müze filmi “Unutulmayan” gösterilecek. Sivas’taki Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydının anısına kurulan ‘Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sanal Müze’nin senaryo yazarlığını Bülent Yıldız, görsel tasarım ve küratörlüğü Günseli Baki üstlendi. Müzedeki Türkçe metinler Memet Ali Alabora, İngilizce bölümler ise Richard Hamer tarafından seslendirildi. Her odada bir ezginin duyulduğu sanal müzenin müzik koordinatörlüğünü ise Kemal Dinç üstleniyor. Proje kapsamında Zuhal Olcay, Fazıl Say, Serenad Bağcan, Zülfü Livaneli, Erdal Erzincan, İlkay Akkaya, Sakina Teyna, Suavi gibi pek çok sanatçı da eserlerini paylaştı. Etkinlik kapsamında son olarak Madımak Katliamı ve sonrasını anlatan Ümit Kıvanç’ın yönetmenliğini yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” adlı belgesel gösterimi yapılacak. 4 saati aşkın süren belgesel, Sivas Katliamı’nı en kapsamlı şekilde anlatan belgesel olma özelliği taşıyor.

KOTAN: CANLARIMIZI UNUTMADIK

Sivas Madımak Oteli’nde 31 yıl önce gerçekleşen katliamda yitirilen canların unutulmadığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Yitirilenlerin Ardından Madımak Anma Programı”nda Madımak’ta yitirdiğimiz 33 canımızı hep birlikte anacağız. Sergi, film gösterimi, sunum ve belgesel programlarının yer alacağı anma etkinliğimize, tüm halkımızı bekliyorum” dedi.