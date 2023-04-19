Mahkeme İBB’nin talebine onay verdi! Üsküdar’daki kaçak kafe yıkıldı

İBB’nin yıkım kararı aldığı Üsküdar’daki kaçak kafenin yıkımına mahkeme onay verdi. Yıkım bugün gerçekleştirilirken yıkım sırasında Zabıta'ya silah çeken bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) Üsküdar Meydanı’ndaki kaçak yapılarla mücadelesinde mahkeme yıkıma onay verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişimliği Müdürlüğü ile Üsküdar Kaymakamlığı’nın yıkımını engellemeye çalıştığı ve Üsküdar Belediyesi’nin yetki alanında olan kafelerden birinin çatısında söküm işlemi yapıldığı sırada büfe sahibi yakını T.S. adlı kişi Üsküdar Belediyesi zabıtalarına silah çekti.

Silah çeken şahıs ortadan kayboldu.

İhbar üzerine olay bölgesine polis ekipleri sevk edildi.

Olay anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ongun, “Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?” ifadelerini kullandı.

Silahının kuru sıkı olduğu belirtilen T.S. gözaltına alındı.