Malatyalı esnaf yaralarını Başkent'te saracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremden zarar gören esnaflara destek olmaya devam ediyor. Daha önce Kahramanmaraş esnafını misafir eden ABB, şimdi de ‘Malatya Dayanışma Günleri’ne ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzede esnaf ve vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nin kapılarını Kahramanmaraşlı esnaflara açarak ürünlerini satma fırsatı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Malatya Dayanışma Günleri’ne hazırlanıyor.

YAVAŞ’TAN DAVET

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Başkentlileri Malatya Dayanışma Günleri’ne davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Malatyalı depremzede esnafımızın satış yapacağı ‘Malatya Dayanışma Günleri’ yarın başlıyor. Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişinizi depremzede esnafımızdan yaparak tüm hemşehrilerimi dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

100 ESNAF SATIŞ YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında depremde zarar gören Malatyalı esnafa destek olunması amacıyla 13-20 Nisan tarihleri arasında dayanışma günleri düzenleyecek.

Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşecek Malatya Dayanışma Günleri’nde bölgeden gelen 100 esnaf, ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.

13 NİSAN’DA KAPILARINI AÇACAK

2 bin 400 metrekarelik ANFA Fuar ve Kongre Merkezi A Salonu’na kurulacak olan stantlarda gıda, baharat, giyim, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, yöresel gibi ürünler satışa sunulurken Malatya esnafının temizlik, güvenlik hizmeti ve yanlarında getirecekleri 2 kişinin konaklama ihtiyacı da ABB tarafından karşılanacak.

13 Nisan Perşembe günü başlayacak olan Malatya Dayanışma Günleri, 20 Nisan’a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.