Maltepe Belediye meclisi katliamlara karşı tek yürek oldu

Maltepe Belediye meclisi temmuz ayının ilk oturumunu, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’nu kutlayarak başladığı konuşmasında, “Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Ayrıca 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde ve hemen arkasından 5 Temmuz 1993’te Başbağlar’da yaşanan katliamları kınıyorum. Milletimizin bir daha böylesi katliamları ve karanlık günleri yaşamamasını diliyorum” dedi. Kılıç’ın konuşması sonrası söz alan AK Parti’li ve MHP’li meclis üyeleri de, gündeme ilişkin konuşma yapıp, iki katliamı kınadılar. Daha sonra gündemde yer alan 8 teklifin komisyona havalesi ve 1 raporun görüşülmesi, oybirliğiyle kabul edildi.