Maltepe Belediyesi'nden çocuklara 6 dalda ücretsiz spor kursu

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda verilen ücretsiz kurslar kapsamında öğrenciler futsal, basketbol, voleybol, jimnastik, karate ve serbest faaliyet alanlarında 6 dalda eğitime tabii oluyorlar. 150 öğrencinin eğitim aldığı kurslara katılarak öğrencilere başarılar dileyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göreve geldiğimiz 2014 yılında Maltepe’de, amatör spor kulüplerimizin 5 şampiyonluğu vardı. Bugün şampiyonluk sayısını 65’e çıkardık. Görevimiz boyunca yatırımlarımızın büyük çoğunluğunu Maltepemizin sporuna ve sporcularına yaptık. Sizin gibi genç kardeşlerimizi, genç evlatlarımızı bu hayatın olmazsa olmazı spora yönlendirmek için çalıştık. Gülsuyu’nda yıllarca bitirilemeyen stadı göreve gelir gelmez bitirdik ve Maltepeli gençlerimizin hizmetine açtık. Aynı şekilde buradaki salonumuzda da sizlere her koşulda imkanlarla sunuyoruz. İnşallah hepiniz ilerde güzel yerlerde olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. Konuşmasının ardından eğitime katılan öğrencilere Maltepe Belediyesi baskılı formaları hediye eden Kılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.