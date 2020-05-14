Maltepe Belediyesi'nden sınava girecek gençlere büyük hizmet

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak Türkiye'de de 4 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs ile mücadele sürerken, yerel yönetimler de vatandaşların yardımına koşuyor.

Koronavirüs günlerinde ilk günden bu yana Maltepelilere hizmetlerini aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi şimdi de yeni bir hizmetini duyurdu.

"Siz sınava hazırlanın ulaşımı biz çözüyoruz" sloganıyla yeni hizmetini duyuran Maltepe Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlere sınav günlerinde ulaşım desteği verileceğini duyurdu.