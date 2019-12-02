Maltepe Ekonomik Forumu başladı !

Maltepe Ekonomik Forumu, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde yurtiçi ve yurtdışından alanında önemli isimlerin katılımıyla başladı.

Maltepe Ekonomik Forumu, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde yurtiçi ve yurtdışından alanında önemli isimlerin katılımıyla başladı. "Ekonomide Yeni Arayışlar" adı altında düzenlenen forumun açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Elite World Asia Otel'deki oturum iki gün boyunca devam edecek. Oturumun ilk gününde CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP'nin ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Kadri Enis Berberoğlu, Ömer Fethi Gürer, Çetin Osman Budak ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

"EKONOMİK TEMELLİ SIKINTILARIMIZA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, konuşmasında Türk ekonomisinin içinden geçtiği zorlu sürece vurgu yaptı. Kılıç, "Ekonomide Yeni Arayışlar konferansımızın ilkine bugün başladık. CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak ile bundan birkaç ay önce bir değerlendirme yaptığımızda ve yerel yönetimlerin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılardan bahsettiğimizde, bunların ekonomik temelli olduğu açıktı. Biz de burada ortak akıl oluşturabilir miyiz ve bir çözüm önerisi geliştirebilir miyiz diye bu forumu düzenleme kararı aldık. O yüzden bu hafta sonu, burada çok önemli konuklarla birlikte olacak ve onları dinleme fırsatı bulacağız" dedi.

"İKİ ÖNEMLİ SORUNUMUZ VAR"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir belediye başkanının görevinin sadece yerel sorunlarla ilgilenmek olmadığının altını çizdi. Kılıç, "Maltepemizde önce ekonomi, sonra da siyasete bakış açısı masaya yatırılacak. 2 gün boyunca buraya emek veren tüm arkadaşlarıma katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir toplantı olur. İnşallah buradan çıkan sonuçlar kitaplaştırılarak istifade etmek isteyenlere sunulacak. Koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK SORUNLARI İRDELENDİ

Forumun ilk oturumunda "Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde Görünüm ve Beklentiler" konusu işlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın moderatörlüğünde, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selva Demiralp, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Azerbaycan'dan gelen Prof. Dr. Saleh Mammadov, ekonomist Dr. Zümrüt İmamoğlu ve gazeteci ve köşe yazarı Uğur Gürses, "Dünya Ekonomisinde Sorunlar ve Belirleyici Dönüşümler" ve "Türkiye Ekonomisinin Temel Sorunları" üzerine bir sunum yaptı.

"Ekonomi Politikalarında Yeni Arayışlar" konulu ikinci oturumda ise Dr. Osman Berke Duvan moderatörlüğünde, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "Makroekonomik Çerçeve", Prof. Dr. Serdar Sayan, "Üretim ve Verimlilik", Prof. Dr. Uğur Emek, "Rekabet Gücü", Prof. Dr. Öner Günçavdı, "Sanayi Politikaları" ve Prof. Dr. Haluk Levent, "Kapsayıcı Büyüme ve Bölüşüm" konularında konuştu.Son oturumdaysa Prof. Dr. Daron Acemoğlu, video konferans yöntemiyle "Küresel Ekonomik Gelişmelerin Işığında Türkiye'nin Yol Haritası" konusunu masaya yatırdı. Soru cevap bölümünün ardından forumun ilk günü sona erdi.

OTURUMUN İKİNCİ GÜNÜNDE KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK

Maltepe Ekonomik Forumu yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yabancı ülkelerden konukların katılımıyla sona erecek.