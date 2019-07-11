Maltepe geleceğe katılımcı bir anlayışla hazırlanıyor

Maltepe Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının hazırlanması için, katkıda bulunmak isteyen tüm paydaşlara açık olan ve tüm katılımcıların görüş bildirdiği atölye çalışmaları, yedi başlık altında toplanarak, yaşam kalitesini arttıracak amaç ve hedeflerin temel çalışması yapıldı.

DEMOKRASİ ESASLI ATÖLYELER TAMAMLANDI

Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında Maltepe’nin gelecek beş yılı için yapılması gereken tüm hizmet ve projeler, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim, Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik, Yaratıcı ve Yenilikçi Maltepe, Ayrımcılıkla Mücadele, Çevre Koruma ve Rekreasyon, Yönetişim, Katılım ve İşbirliği ile Sağlıklı, Güvenli ve Sosyal Kent başlıkları altında ele alındı. Her bir başlık için önce misyon ve vizyon belirleyen katılımcılar, atölyenin ilerleyen bölümlerinde amaç ve hedefleri de birlikte oluşturdular. Belediye personeli, sivil toplum kuruluşları, meslek grupları, akademisyenler, emekliler, öğrenciler ve ev hanımlarından oluşan her bir atölyede katılımcılar hem bireysel fikirlerini demokratik bir ortamda tartıştılar hem de grup çalışmaları sayesinde beyin fırtınası yaparak çözüm odaklı hedeflere ulaştılar. Gelecek beş yıllarına katkı sunacak fikirlerini paylaşan katılımcılar, eksik kaldığını düşündükleri kısımlar, görüş ve önerileri için oturum sonunda kendilerine iletilen internet adresindeki formu doldurarak, çalışmanın ilk ayağının tamamlanmasını sağladılar. Maltepe Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı çalışmaları kurum içi anketler, sosyolojik analizler ve atölyelerin değerlendirilmesiyle birlikte uzman bir ekiple hazırlanacak.

