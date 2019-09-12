Maltepe Tiyatro Festivali’ne görkemli açılış

Belediye Başkanı Ali Kılıç, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Tuncer Cücenoğlu adına verilen ödülü, eşi Aygül Cücenoğlu ile birlikte Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’a takdim etti. Törende konuşan Kılıç, “Tiyatro festivalimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Birbirinden güzel oyunlarla sizleri buluşturacağız. Sanat adına hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.

2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, düzenlenen törenle kapılarını tiyatro severlere açtı. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz Yeşilçam’ın efsane oyuncu Süleyman Turan’ın da anıldığı festivalin açılış töreni düzenlenen klasik müzik konseriyle başladı. Törene Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, adına özel ödül verilen ve geçtiğimiz aylarda vefat eden usta tiyatro sanatçısı Tuncer Cücenoğlu’nun eşi Aygül Cücenoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, 8 ülke ve 11 şehirden gelen tiyatro toplulukları ve tiyatroseverler katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde tam 6 yıldan bu yana, bütün kültür-sanat etkinliklerimizi, çeşitli düşüncelere, tartışmalara açarak, buradaki Kardelen salonlarında insanlarla buluşturmayı hedeflediğimizi söylemek istiyorum. Tiyatro festivalini de başarmamamız işten bile değildi. Arkadaşlarıma çok güveniyordum ve bu yıl başka bir şey daha oldu. Bu yılki ödülün kimin adına verildiğini öğrendiğimde, gerçekten arkadaşlarımı tebrik etmemem ve onlara katılmamam mümkün değildi. Tiyatro festivalimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Birbirinden güzel oyunlarla sizleri buluşturacağız. Sanat adına hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.

CÜCENOĞLU ÖZEL ÖDÜLÜ KURT’UN

Kılıç konuşmasında bir müjde de vererek, Devlet Tiyatroları’nın oyunlarının da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenmeye başlayacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili Tuncer Cücenoğlu adına verilen ödülü o isim aldı. O aslında Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’taki hayat sevgisini Nevşehir’den Ankara’ya ve daha birçok yere taşıdı. Tiyatroya bir ömür adadı. Doğduğu topraklardan Ankara’ya gidiyor ve eğitimini orada tamamlıyor. 72. Koğuş, Kanlı Nigar, Susuz Yaz gibi birçok tiyatro oyununa hayat veriyor. Ödülümüz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’undur. Türk Tiyatrosu’na emeği geçen Muhsin Ertuğrullar, Afife Jaleler, Gazanfer Özcanlar, Ali Şenler, Levent Kırcalar, Haldun Dormenler, Yıldız Kenterler, yani kimler aklınıza geliyorsa, yaşayan ya da yaşamayan bütün tiyatro duayenlerimize saygıyla bu ödülü Sayın Genel Müdürüm Mustafa Kurt’a, Tuncer ağabeyin sevgili eşiyle birlikte takdim etmek istiyorum. Bu ödülü bütün güzelliklerin, sevgi ve dostlukların sahnelerde buluşması adına veriyorum.” Daha sonra ödül, Kurt’a takdim edildi.

“CÜCENOĞLU, TİYATRODA YAŞAYACAK”

Ödül töreninde konuşan Tuncer Cücenoğlu’nun eşi Aygül Cücenoğlu, “Eşimin adına böyle bir ödülün verilmesi beni hem çok gururlandırdı, hem de çok hüzünlendirdi. Aslında şu an çok duygusalım. Aynı zamanda ödülün sayın Mustafa Kurt’a verilmesi beni ayrıca çok sevindirdi. Çünkü Tuncer’in çok sevdiği dostlarından birisidir Mustafa Bey. Onun için çok mutluyum, layık olan birisine gitmiş. Ne kadar güzel düşünülmüş, bu ödül adına Maltepe Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Aygül Cücenoğlu’ndan sonra söz alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise duyguların şu şekilde ifade etti:

“Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık gören değerli Başkanımıza, ekibine, tiyatro jürisine ve ailesine içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi şunu söylemek isterim ki Türk Tiyatrosu çok değerli, çok kıymetli. Türk yazarlarımız o kadar önemli ki. Türk Tiyatrosu ancak kendi yazarıyla, rejisörüyle, sanatçısıyla gelişebilir. Biz de geldiğimiz günden beri Türk Tiyatrosu’na yeni yazarlar kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıl sadece Devlet Tiyatrosu’nda oynanan oyunların yaklaşık 4’te 1’i, tiyatroda ilk defa oyunu oynanan yazarlara ayrılmıştır. Yaklaşık 100 oyun çıkıyor. En az 25 oyun ilk defa oynayan yazarlarındır. Şimdi bizim çok kıymetli yazarlarımız var. Bunların başında rahmetli Tuncer ağabeyimiz geliyordu. Tuncer ağabey sadece Türk Tiyatrosu’nun değil, dünya tiyatrosunun da önemli yazarlarından bir tanesiydi. Türk kültürünü, öz kültürünü dünyaya taşımış evrensel yazarlardan bir tanesiydi. Onun için Devlet Tiyatrosu’nda her daim kendine yer bulmuştur, tiyatroda oyunların oynanan yazarlara öncülük etmiştir. Türk Tiyatrosu’nun yurtdışında başarıyla sergilenmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizle, halkımızla gurur duyan, memleketini seven çok değerli, çok kıymetli bir yazarımızdı. Tiyatroda 50’inci yılına geliyordu. Biz tiyatroda 50’nci yılına yakışan bir çalışma yapmak istiyorduk. O çalışmayı şimdi o hayattaymış gibi yapıyoruz. Çünkü o bizi mutlaka görüyor, izliyordur. Türk Tiyatrosu’nda çok büyük yazarlar çıktı ve çıkmaya devam edecek.”

OYUNLARA YOĞUN İLGİ

Konuşmalar sonrası İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Bir Nefes Dede Korkut,” Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun “Gece Boyunca”, İstanbul Mesele Kumpanyası’nın çocuk oyunu “Son Tohum”, İstanbul Mavi Kumpanya’nın çocuk oyunu “Mickey Mouse Pek Haylaz” ve Özbekistan Qaşkadarya Tiyatrosu’nun “Dedemin Arzusu” oyunu tiyatro severlerle buluştu. Tiyatro oyunları büyük ilgi görürken, tiyatro oyuncuları ayakta alkışlandı.

İtalya, Romanya, Fransa, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan’dan tiyatro toplulukları ile Eskişehir, Samsun, Urla, Ayvalık, Aydın, Hatay, Bitlis, Gaziantep, Bursa, Denizli’den ve İstanbul’dan tiyatro gruplarının katılacağı etkinlik 15 Eylül’e kadar devam edecek.