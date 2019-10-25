Maltepe’de dalış eğitimleri devam ediyor

Maltepe Belediyesi ve SAS Dalış Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen tüplü dalış eğitimine katılan 50 Maltepeli, tüplü dalış ekipmanlarını takarak sırayla eğitime katıldı. Deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılara, tüplü dalış teknikleri ve incelikleri başta olmak üzere, dalışta dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı olarak öğretildi. Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe katılan Maltepeliler, spor eğitimlerinin artarak devam etmesini dileyerek, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiler.