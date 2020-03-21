Maltepe’de minibüsler dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çöp konteynerleri ve sokakları dezenfekte ederken, Veteriner İşleri Müdürlüğü de okullar, ibadethaneler ve kamu kurumlarıyla birlikte minibüsleri dezenfekte etti. Türkiye’yi de etkileyen ve şu ana kadar 9 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs nedeniyle alınan tedbir önlemleri daha da sıklaştırılırken, ilçede bulunan Fındıklı, Zümrütevler, Aydınevler, Esenkent, Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük minibüs hatları dezenfekte edildi.

“TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Alınan önemlerle ilgili yerinden inceleme yapan ve açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, “Olay ilk vuku bulduğundan itibaren belediyemiz bir kriz masası oluşturdu. Bu kriz masasında gerek dezenfeksiyon, gerek evlerinde kalan yaşlılar, ulaşılamayan kesimlere ulaşabilmek için altyapıyı oluşturduk. Önce belediyemizin ana binası ve belediyeye bağlı dış üniteler, kamu kurumları, buna Kaymakamlık binası, bölgemizde bulunan hastaneler, kreşler, ana sağlık ocakları, okullar gibi çok yeri ilaçlayıp dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında ilaçlama ile ilgili şu anda minibüs durağındayız. Maltepemizde halka ulaşım hizmeti veren tüm minibüslerin tamamı belediyemiz tarafından dezenfekte edilmektedir. Otobüs durakları, çöp araçları, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Tebdirlerimiz periyodik olarak devam edecektir” dedi.

ŞOFÖRLERDEN TEŞEKKÜR

Minibüs hattında çalışanlar ise duygularını şöyle dile getirdi: “Çok güzel bir şey. Allah hepsinden razı olsun, devletimizden, milletimizden, sağlıkçılardan. İnsanlarımız duyarlı. Bundan güzel bir şey yok yani. Çünkü bu insanlığı götüren bir şey. Sağlığımızı ön plana aldıkları için mutlu oluyoruz. Bunu yapılması şarttı. Belediyemizden böyle bir şey bekliyorduk. Teşekkür ederiz, bizi karşılıksız bırakmadı. Halkın sağlığı için elinden geleni yapıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz.”