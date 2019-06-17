Maltepe'de sokak hayvanları için el ele verildi

Maltepe Belediyesi, Farmina Pet Foods Türkiye iş birliğiyle sokak hayvanları için bir şenlik düzenledi. Şenliğe Belediye Başkan Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlar da katıldı.

EN ŞIK KÖPEK YARIŞMASI YAPILDI

Havaların ısınmasıyla birlikte zorluk çeken sokaktaki canların ihtiyaçlarına dikkat çekildiği şenlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, “Sokak hayvanları, bizlerin can dostlarıdır. Sadece bir gün değil, her gün onların yanında olmalıyız. Bu anlamda burada yapılan etkinliği önemsiyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi. Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilen ve festival havasında geçen etkinliğe katılan tüm organizasyonlara Başkan Kılıç tarafından plaket takdim edilirken, şenlikte müzikli yarışmalar düzenlendi ve hediyeler verildi. Farmina Pet Foods Türkiye’nin 500 kilogram mama bağışında bulunduğu etkinlikte köpekler için kaşık içinde yumurtayla koşu yarışı ve stil yarışması yapılarak Maltepe’nin en şık köpekleri seçildi. İlk üçe giren köpeklerin sahiplerine, ücretsiz mama verildi.

