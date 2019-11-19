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  4. 19 Kasım 2019 09:23

Maltepe’de temizlik seferberliği

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Maltepe Belediyesi, ilçe genelindeki 1600’e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı.

Maltepe’de temizlik seferberliği
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Genel bir program çerçevesinde halktan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, 1600’e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı. 420’si yer altı, 2 bini plastik ve 4 bin 500’ü galvaniz konteyner olmak üzere ilçedeki 6 bin 920 konteynerde yıkama çalışması başlatan ekipler, sokakları da yıkamaya başladı. 2 vardiya halinde 8 personelle çalışan ekipler, ilk olarak Küçükyalı’da çalışmaya başladı. Ekipler program kapsamında diğer mahallelerde de çalışma yapacak.

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