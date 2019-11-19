Maltepe’de temizlik seferberliği

Genel bir program çerçevesinde halktan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, 1600’e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı. 420’si yer altı, 2 bini plastik ve 4 bin 500’ü galvaniz konteyner olmak üzere ilçedeki 6 bin 920 konteynerde yıkama çalışması başlatan ekipler, sokakları da yıkamaya başladı. 2 vardiya halinde 8 personelle çalışan ekipler, ilk olarak Küçükyalı’da çalışmaya başladı. Ekipler program kapsamında diğer mahallelerde de çalışma yapacak.