Maltepe’deki oy sayımları iptal edildi !

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Maltepe'den aktardığına göre, şu an 576 sandık sayılmayı bekliyor.

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle;

"AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, AKP ve MHP eliyle bir kördüğüme dönüştürülürken, tam anlamıyla bir hukuk rezaleti yaşanıyor. YSK'nın yazılı talimatı bile, iktidar baskısı karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor ve hükümsüz kalıyor. Parti Devleti hukuku eziyor."