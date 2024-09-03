Mamak'ta büyük gün: 252 konut için tapu dağıtım ve anahtar teslim töreni düzenlendi

''Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'' kapsamında uzun yıllardır evlerinden uzak kalan hak sahipleri, yeni konutlarına kavuşmaya devam ediyor. Projenin 5. Etabındaki 252 konutun tapu dağıtımı ve anahtar teslim töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konut bekleyen vatandaşlara olan borçların ödenmesini öncelediklerini vurgulayarak ''Cenab-ı Allah bu evlerde ağız tadıyla, çoluğunuz çocuğunuzla oturmayı nasip etsin'' dedi.

Uzun yıllardır Mamak’taki yuvalarından ayrı kalan hak sahipleri evlerine kavuşmaya devam ediyor.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 5. Etabında yapımı tamamlanan 252 konutun tapu dağıtım ve anahtar teslim töreni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Tapu dağıtım ve anahtar teslim törenine; Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: “16 YILDIR, 8 BİN 620 HAK SAHİBİMİZ BEKLİYOR”

Mamak ilçesi Derbent Mahallesi’nde bulunan konutların tapu dağıtım ve teslim töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2008 yılında başlayan bu büyük projede bugün, 252 adet konutun teslim törenini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu projede hedefimiz Mamak’ı, modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmekti” dedi.

2008 yılında başlayan proje kapsamında hak sahiplerine kira yardımı yapıldığını hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Yavaş, “16 yıldır, 8 bin 620 hak sahibimiz bekliyor. 2008 yılından beri, hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Fakat yapılan bu kira yardımı kira parası alanlara yaramadı, belediyenin cebinden de çıktığıyla kaldı. Çünkü maalesef bizden önceki belediyelerin öncelikleri farklıydı” ifadelerini kullandı.

“BU İNSANLARI MAĞDUR ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK!”

Öncelikli olarak vatandaşlara olan borçları ödemek için harekete geçtiklerini vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

“İnsanların evlerini yıkıp, ‘Çok kısa zamanda hemen teslim edeceğiz’ diyorsunuz. Vatandaşın parasını başka yerlere harcıyorsunuz. Önce insan borcunu ödemez mi? Vatandaşı mağdur edip, belediyeyle yaptığı sözleşmeden pişman edip, başka yerlere para harcamak yanlıştır.”

4 bin konutun birden temelini attıklarını ancak ekonomik sıkıtılar nedeniyle müteahhitlerin ‘Zarar ediyoruz’ diyerek vazgeçtiklerini belirten Yavaş, yapılan ihalelerin de iki üç defa mahkemeye taşındığını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Amaç şu; ‘Biz yapmadık, onlar da yapmasın ki vatandaş bize laf söylemesin.’ Yine Dikmen Vadisi'nde de aynı şekilde. Binin üzerinde borcumuz var. Temelini attık, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Alan kim? Belediye meclisi üyeleri. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu insanları mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu işin siyaseti olmaz.”

“BİZE UMUT BAĞLAMIŞ BÜTÜN İNSANLARIN KONUTLARINI TESLİM ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

“Kamu idaresinde devamlılık esastır. Dolayısıyla bir yeni gelen idarecinin eskinin borcu, ben ödemiyorum deme imkânı yoktur” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Mansur Yavaş, “Bizim gücümüz bu kadarına yetti. Ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler nedeniyle zorlandık. Sürekli olarak finans bulma arayışımız devam ediyor. Başka projelere para harcamak yerine öncelikli olarak Mamak'ta, Altındağ'da, Dikmen Vadisi'nde bizden konut bekleyen ve bize umut bağlamış bütün insanların konutlarını teslim etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, borcumuzun tamamını ödemek. Ankara’nın her yerindeki vatandaşların mağduriyetini gidermek bizim boynumuzun borcu ve öncelikli işimizdir” diye konuştu.

“DEVAM EDEN 3 BİN 27 KONUTU 2025 YILINDA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Konutları gezdiğini belirterek bilgi veren Yavaş, “168 tanesi 120 metrekare, 84 tanesi 80 metrekare olarak, 490 milyon liraya belediyenin imkânlarıyla bunlar bitirildi. Devam eden 3 bin 27 konutun inşaatını 2025 yılında tamamlamak istiyoruz. Diğer etaplarda da arsa ve kat karşılığı yöntemlerle konut üretimi çalışmalarımız devam ediyor. Ben daire başkanımıza şöyle bir talimat verdim; ‘Kat karşılığı verdiğiniz zaman yeter ki bizden daireyi bekleyenlerin borçlarını ödeyelim. Onun üstüne gerekirse belediyeye bir tane daire kalmasın razıyım’ dedim. Önceliğimiz borcumuzu ödemek. Yine Mamak’ın çeşitli mahallelerinde bazı büyük projelerimiz de devam ediyor. Mamak Belediye Başkanımızla beraber inşallah Mamak'ı daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tapularını alan vatandaşlara hayırlı olsun temennilerini ileten Mansur Yavaş, “Tapu teslimini bekledikleri süreçte birçok tapu sahibi maalesef rahmetli oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah bu evlerde ağız tadıyla, çoluğunuz çocuğunuzla oturmayı nasip etsin. Bizden kaynaklanan bir hata varsa onu da mutlaka yetkililerimizle görüşün. ‘Evet, biz bu evden memnunuz. Her şeyimiz tam’ deyinceye kadar da bizim sorumluluğumuz ve kefaletimiz de devam edecek” dedi.

“MANSUR BAŞKAN’IMIZ EŞİTLİK VE ADALET ANLAYIŞINI GÖSTERMİŞTİR”

Törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de “Mamak Belediyesi olarak, Mansur Yavaş’ın bu başarılı yönetim anlayışını kendimize rehber edindik. Bugün burada teslim ettiğimiz bu konutlar da Sayın Başkan’ımızın önderliğinde attığımız adımların somut bir örneğidir. Mansur Başkan’ımız burada mağdur olan Mamaklıları önceleyerek eşitlik ve adalet anlayışını göstermiştir. Mamak, Ankara’nın 4. büyük metropol ilçesidir. Büyük bir potansiyel sahibidir. Mamak’ı geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz” diye konuştu.

KALAN 3 BİN 277 KONUT ETAPLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEK

Projenin 2008 yılında başlatılmasına rağmen 2019 yılına kadar sadece 3’te 1’inin yapıldığını belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ise “2021 yılında 4 bin 59 konutun temelini attık. Daha önce ocak ayında teslim ettiğimiz 171 adet konut ve bugün teslim edeceğimiz 252 adet konutla birlikte toplam 782 adet konutu yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Geriye kalan 3 bin 277 adet konutun tamamını da 2025 yılı içerisinde tamamlayıp etaplar halinde teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kent genelinde bulunan dönüşüm alanlarıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine aylık 46 milyon 600 bin lira, yıllık ise 558 milyon lira ödeme yapıldığının altını çizen Çankaya, dönüşüm sürecine ilişkin mali veriler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Mamak’ta hak sahiplerine 2008 yılından itibaren halen 5 bin 90 kişiye kira yardımı yapılmaktadır. 320 hak sahibi de ücretsiz olarak lojmanda kalmaktadır. 2024 Temmuz ayından itibaren aylık net 7 bin lira kira ödemesi yapılmaktadır. Sadece Mamak’ta aylık kira ödememiz 36 milyon liradır. Bugüne kadar Mamak için ödenen toplam kira bedeli ise yaklaşık 2 milyar 327 milyon yani 71 milyon 343 bin dolardır. Yaklaşık 490 milyon liraya mal edilen bu konutların tamamı Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla karşılanmıştır. Dikmen, Hıdırlıktepe, Kuzey Ankara ve Çaldağ gibi diğer dönüşüm alanları da dahil olmak üzere şu anda toplam 6 bin 595 kişiye kira yardımı yapılmaktadır. Toplam kira ödemesi ise güncel rakamla 5 milyar 783 milyon olup 177 milyon dolara karşılık gelmektedir.”

“MANSUR BAŞKAN ÇOK BÜYÜK BİR HASSASİYET GÖSTERDİ”

Uzun yıllardır yeni evlerine kavuşmayı bekleyen hak sahipleri düzenlenen törenin ardından tapularına ve anahtarlarına kavuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 252 konutlu “Ay Yıldız Sitesi”nin yeni sakinleri duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

-Ünal Yücebalkan: “Çok mutluyuz. Uzun yıllardır bekliyorduk. Mansur Başkan’ıma teşekkür ediyorum. Ciddi bir şekilde bu işin üzerine eğildi. Söz vermiş olduğu gibi hak sahiplerine dairelerini teslim etti.”

-Yunus Emre Özbek: “Uzun zamandır bekleyiş içerisindeydik. Mansur Yavaş’ın yönetimi dâhilinde hızlandı. Çok şükür evimizi teslim alacağız.”

-Mustafa Yalçın: “Hem hüzünlü hem de çok mutluyuz. Babamın da bunu görmesini isterdim. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.

-Nergis Çetin: “Babamın eviydi, annemle 18 senedir bekledi, göremediler maalesef. Çok üzgünüm o yüzden. Gecekonduda yaşadılar. Hep ‘sıcak bir dairemiz olsun’ diyorlardı. Herkese hayırlı uğurlu olsun.

-Elif Çürük: “12 yıldır bekliyorduk, çok sevinçliyiz. Allah razı olsun, Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

-Hasan Erol: “12 senedir evime kavuşmayı bekliyorum. Çok bekledik, üstelik komşularımızdan olduk, yerimizden yurdumuzdan olduk. 12 yıldır kepaze olduk, rezil olduk. Şimdi memnunuz, evimizi ilk defa göreceğiz.”

-Bahri Çiftçibaşı: “10 senedir bekliyordum. Evlerimizi teslim ediyor Allah razı olsun Mansur Başkan’dan, emeği geçen herkesten.”

-Hüsne Kaya: “16 yıldır bekliyoruz, çok sevinçliyiz. Binalar yapılmıyordu, hızlanması lazımdı. Kira vermek çok zordu.”

-Köksal Özbek: “Mansur Başkan çok büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu insanların birçoğu vefat etti, bu günleri göremedi. Biz şanslı olanlardanız. İnşallah annem ve babam yeni evlerinde oturacaklar, vakit geçirecekler. Biz de bugünleri görmüş olacağız, mahallemize dönmüş olacağız.”