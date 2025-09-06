Manisa Ahmetli'ye yeni sosyal tesis: Ferdi Zeyrek Parkı açıldı

Ahmetli’de, ilçeye nefes aldıracak, çocukların oyun oynayabileceği ve ailelerin huzurla vakit geçirebileceği Ferdi Zeyrek Parkı hizmete açıldı. Daha önce atıl durumda olan bir alanda, şimdi çocuk parkıyla sosyal tesisiyle yeşil alanıyla çok güzel bir alan çıkartıldığını kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''Böyle bir alanda olmak çok güzel, buraya Ferdi Zeyrek adının verilmiş olması çok daha güzel'' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ahmetli Belediyesi işbirliğiyle yapılan ve merhum Başkan Mimar Ferdi Zeyrek’in isminin yaşatıldığı ‘Ferdi Zeyrek Parkı’ düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Recep Öztürk, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“Manisa’mız ve Ahmetli’miz Her Gün Biraz Daha Güzelleşiyor”

Açılış töreninde konuşan Ahmetli Belediye Başkan Fuat Mintaş, “6 Eylül’de Ahmetli’mizin kurtuluş gününde Ferdi Zeyrek Parkı ile Halk Mandıra’nın açılışını yapmanın gururunu yaşamaktayım. Besim Başkanımız bu parkın güzelliğini görünce Köroğlu Caddesi’nde 500 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Manisa’mız ve Ahmetli’miz her gün biraz daha güzelleşiyor. El ele en güzel hizmeti vermek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum”

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ise, “Buraya gelirken yine çok heyecanlandım, duygulandım ve bir o kadar da gururlandım. Kıymetli Başkanımız bir parka Ferdi Zeyrek adını vererek ona göstermiş olduğu vefadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Burası sadece bir park değil. Çocuklarımızın kahkahalar attığı, büyüklerimizin güzel vakitler geçirdiği bir yer olacak. Hem kendi adıma hem de eşim adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ferdi Zeyrek Adının Verilmesi Çok Güzel”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Ahmetli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103 yılını kutlayarak konuşmasına başladı. Başkan Besim Dutlulu, “Daha önce atıl durumda olan bir alanda, şimdi çocuk parkıyla, sosyal tesisiyle, yeşil alanıyla çok güzel bir alan çıkartılmış. Böyle bir alanda olmak çok güzel, buraya Ferdi Zeyrek adının verilmiş olması çok daha güzel” dedi.

“Çok Güzel Bir Sosyal Tesis”

Manisa il genelinin sosyal belediyecilik ile 2024 yılında Ferdi Başkan’la birlikte tanışmaya başladığını kaydeden Başkan Besim Dutlulu, “Onlardan bir tanesinin önündeyiz. Çok güzel bir sosyal tesisteyiz. Bu sosyal tesisler, CHP’li belediyeler seçimleri kazandıkça çoğalmaya başladı. Ama bir kesim nedense devamlı bunları eleştiriyor. Birilerini zengin etmeden Belediye imkanlarıyla yapılan çok güzel işler. Daha da güzeli burada çalışan hep Ahmetlili kardeşlerimiz, buranın çocukları. Diyoruz ya istihdam yaratmak. 2-3 sosyal tesis bir fabrika ediyor artık. Bu arkadaşlara bu istihdam sağlanmış durumda. Evlerine helal lokma götürüyorlar. Canla başla çalışacaklar, sizlere hizmet edecekler. Bu sosyal tesisi ilçeye kazandıran Fuat Başkana çok teşekkür ediyorum. Bunların öncüsü, bu işlerin başlamasına vesile olan Ferdi Zeyrek başkanımızı bir kez daha sevgi ve saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli’nin Yanında”

İlçe Belediye Başkanıyken geçtiğimiz dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alamadıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve Ferdi Başkan seçimi kazandı, hizmet gelmeye başladı. Onun da tabi bazı altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardı, araçlar alması lazımdı. Asıl performansı bu yaz göstermeye başladık. Şimdi en güzel sokak asfaltlanmış. Hiç kimse merak etmesin, Manisa Büyükşehir Belediyesi bundan sonra Ahmetli’nin yanında, Ahmetli’ye hizmet getirecek. Tek bir amacımız var, işbirliğiyle Ahmetli’mize hizmet getirmek. İnşallah daha çok hizmet yapacağız. Manisa’mızın 17 ilçesi için hiç durmadan çalışacağız” diye konuştu.

Köroğlu Caddesi’ni İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve beraberlerindeki heyet, geçtiğimiz hafta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilen Köroğlu Caddesi’ni inceledi. 500 metrelik yolda yapılan çalışmayla bin 300 ton sıcak asfalt serimi yapılan cadde, yol çizgi çalışmalarıyla da modern bir görünüme kavuştu. Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, çalışma nedeniyle teşekkürlerini iletirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, “İlçe ve büyükşehir ayrımı olmadan tek amacımız halka en iyi hizmeti sunmak” dedi.