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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Dutlulu Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Dutlulu Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’nde başlayan orman yangınının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli mahallelerinde tedbir amaçlı tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Yangının etkili olduğu bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ve diğer ekiplerle bir araya geldi. Başkan Dutlulu, Manisa Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye başta olmak üzere tüm ekipleriyle sahada katkı sunduklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi,  13 itfaiye aracı, 2 dozer, 2 su tankeri, 1 hasta nakil ambulansı, 2 ikram aracı ve 50’nin üzerinde personeli ile çalışmalara katıldı.

Gönüllü Destek Veren Vatandaşlara Teşekkür

Yangının kontrol altına alınmasında büyük fedakarlık gösteren ve günlerdir yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Dutlulu, “Alevlerle savaşarak ormanlarımızı ve geleceğimizi korumaya çalışan kahraman itfaiyecilerimize, orman teşkilatımıza, sahada görev yapan tüm kamu personelimize ve tankerleriyle bölgeye su taşıyan gönüllü vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsini korusun. Dualarımız, sahada canla başla mücadele eden tüm kahramanlarımızla” ifadelerini kullandı.
 
Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, ekipler olası risklere karşı teyakkuz halinde bekliyor.

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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