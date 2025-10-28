Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Dutlulu, mesajında şunlara yer verdi: “Tarihimizin en parlak sayfalarından biri olan şanlı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü, “Yaşasın Cumhuriyet!” nidasıyla, milletçe kenetlenmenin tarifsiz coşkusu içinde kutluyoruz.



Atatürk’ün, “‘en büyük eserimdir” diyerek büyük bir onur ve gurur duyduğu Cumhuriyet, Türk milletine en çok yakışan rejimdir. Cumhuriyet bağımsızlığın, millet egemenliğinin tescilidir. Bu egemenlik bize demokrasinin yolunu sonsuza kadar açan en değerli unsurlardandır. Ancak önemli olan o yolu, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında yürümek, ülkenin bağımsızlığını korumak, refahını vatandaşlarımıza en adil şekilde dağıtabilmektir.





Büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüyle ateşlediği meşale, 102 yıldır bağımsızlığımızın, modernleşmemizin ve toplumsal huzurumuzun güvencesidir. Cumhuriyetimiz, çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, iradesini hiçbir güce teslim etmeyen, hakkını ve hukukunu bilen, eşit vatandaşların omuzlarında yükselen bir anıttır.



Bir Cumhuriyet şehri olan Manisa’mızda, bizler de bu yüce mirasa layık olmanın gayreti içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği akıl ve bilimin rehberliğinde, medeniyet yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürme azmindeyiz. Farklılıklarımızın, ortak geleceğimiz için birer güç kaynağı olduğunun bilinciyle Manisa’mızın her köşesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşatıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” sözünün ışığında; şehrimizde kimsesizlerin kimsesi olma sorumluluğuyla hiçbir ayrım gözetmeden, her bir yurttaşımızın refahı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha çok çalışarak, atalarımızdan aldığımız emaneti gelecek nesillere devredeceğiz.



Bu coşkuyu tüm Manisa olarak birlikte yaşamak adına, tüm hemşehrilerimizi kutlama programlarımıza davet ediyorum: 29 Ekim Çarşamba günü, saat 20.00’de Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayacak Büyük Manisa Yürüyüşü Fener Alayı ile devam edecek bayram coşkumuzu, 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu ve 20.45’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türküler Senfonisi ile taçlandıralım. Ayrıca 13.00-17.00 saatleri arasında Atatürk Kent Park’ta düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Çocuk Şenliği’ne de tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte katılmaya davet ediyorum. Bayram coşkumuzu birlik ve beraberlik içinde taçlandıracağız.



Bu kutlu günde, bağımsızlık mücadelemizin ölümsüz kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve vatan toprağına canını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Onların emaneti olan bu cennet vatanı ve Cumhuriyetimizi daima yüceltmek boynumuzun borcudur.

