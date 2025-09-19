  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Eylül Gaziler Günü’nde Manisa’nın ilçelerden gelen şehit yakınlarını, gazileri ve gazi yakınlarını ağırladı. Duygu dolu buluşmada konuklarına seslenen Başkan Besim Dutlulu, “Bu ülke için duyduğunuz derin sevgiyi ve fedakarlıklarınızı iyi bilen bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanında olacağıma söz veriyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ev sahipliğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Manisa’nın ilçelerden yoğun katılımın gerçekleştiği akşam yemeğinde Başkan Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu misafirlerle tek tek ilgilendi. Gaziler Günü buluşmasına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Anıl Ceylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, sivil toplum kuruluşları ve davetliler katıldı.

“Belediyemizin Tüm Birimleriyle Sizlerin Emrinizdeyiz”

Her zaman şehit yakınlarının, gazilerin, gazi yakınlarının yanında olduklarını hatırlatan Başkan Besim Dutlulu, “Bu gece bizim için son derece onurlu ve anlamlı bir gece. Bu özel anı bizlerle paylaşarak buraya onur ve şeref verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Manisa’da ilk kez, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kuruldu. Bu müdürlükte görev alan, kendini bu önemli göreve adamış arkadaşlarımız sayesinde, artık sadece özel günlerde değil, her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve onların kıymetli yakınlarının yanındayız. Onların dertlerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı müdürlüğün hayata geçmesini sağlayan ve hepimizin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, değerli Ferdi Başkan’ı sonsuz sevgi ve saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Dutlulu konuşmasına şöyle devam etti; “Bu gece sizlerin arasında dolaşırken gerçekten çok duygusal anlar yaşadım. Bir belediye başkanı olarak, bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin, onların kıymetli ailelerinin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın ne denli büyük fedakarlıklar yaptığını, neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Bu bilinçle, sizleri her zaman özel ve ayrı bir yerde tuttum. Belediyecilik anlayışımızda sizleri daima ön planda tutmaya gayret ettim. Şunu tüm içtenliğimle bilmenizi isterim; eğer bir gün yanınızda kimse olmazsa, Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman sizinle olacaktır. Taleplerinizi yerine getirmek adına belediyemizin tüm birimleriyle emrinizdeyiz. Sizler için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Buradan sizlere söz veriyorum.”

“Rahat Yaşıyorsak Size Borçluyuz”

Tüm gazilerin önünde sevgi ve saygıyla eğildiğini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da konuşmasında, “Bugün burada rahat bir yaşam sağlıyorsak size borçluyuz. Ben Besim Başkanıma saygı değer gazilerimiz ile bizleri buluşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, masaları gezerek şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek bir keşif daha! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yaz geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce kış, ardından yaz geliyor! Hakkında hapis cezası istenen gazeteci Ece Üner için karar verildi Hakkında hapis cezası istenen gazeteci Ece Üner için karar verildi Soruşturmaların kilit ismi: ''3 milyarlık iş yapmışız, ifademle 3 belediye başkanı tutuklandı'' Soruşturmaların kilit ismi: ''3 milyarlık iş yapmışız, ifademle 3 belediye başkanı tutuklandı'' Diyanet'in Ali Erbaş sonrası ilk Cuma hutbesi bu oldu Diyanet'in Ali Erbaş sonrası ilk Cuma hutbesi bu oldu Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin yeni aşk yuvaları olay oldu Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinin yeni aşk yuvaları olay oldu TÜİK ilk kez açıkladığı verilerle Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi: Hayatta kalmak zorlaşıyor! TÜİK ilk kez açıkladığı verilerle Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi: Hayatta kalmak zorlaşıyor! Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor! Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor! Eylül ayında lapa lapa kar sürprizi! Kar kalınlığı 15 santimi buldu Eylül ayında lapa lapa kar sürprizi! Kar kalınlığı 15 santimi buldu Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında ''nasıl bilirdiniz'' vedası! Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında ''nasıl bilirdiniz'' vedası!
Antalya'da büyük orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi! Antalya'da büyük orman yangını: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi! AK Partili belediyeye operasyon: Belediye başkanı gözaltında! AK Partili belediyeye operasyon: Belediye başkanı gözaltında! Defne Samyeli, ''kalçası bile protez'' diyen Ece Erken'e bikinisiyle yanıt verdi! Defne Samyeli, ''kalçası bile protez'' diyen Ece Erken'e bikinisiyle yanıt verdi! Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran an; Oktay Kaynarca izleyiciyi durdurdu! Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran an; Oktay Kaynarca izleyiciyi durdurdu! Bakan duyurdu: Artık onlar şehit, yakınları ise şehit sayılacak! Bakan duyurdu: Artık onlar şehit, yakınları ise şehit sayılacak! KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 3 isim görevden alındı! KYK kız öğrenci yurdundaki mide bulandıran skandalda 3 isim görevden alındı! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla ilgili dudak uçuklatan iddia Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla ilgili dudak uçuklatan iddia Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten gündeme bomba gibi düşen iddia Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten gündeme bomba gibi düşen iddia Süper Lig'e bomba düştü: Süper Lig hakemleri hakkında şike soruşturması! Süper Lig'e bomba düştü: Süper Lig hakemleri hakkında şike soruşturması!