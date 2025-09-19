Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Eylül Gaziler Günü’nde Manisa’nın ilçelerden gelen şehit yakınlarını, gazileri ve gazi yakınlarını ağırladı. Duygu dolu buluşmada konuklarına seslenen Başkan Besim Dutlulu, “Bu ülke için duyduğunuz derin sevgiyi ve fedakarlıklarınızı iyi bilen bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanında olacağıma söz veriyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ev sahipliğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Manisa’nın ilçelerden yoğun katılımın gerçekleştiği akşam yemeğinde Başkan Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu misafirlerle tek tek ilgilendi. Gaziler Günü buluşmasına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Anıl Ceylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, sivil toplum kuruluşları ve davetliler katıldı.

“Belediyemizin Tüm Birimleriyle Sizlerin Emrinizdeyiz”

Her zaman şehit yakınlarının, gazilerin, gazi yakınlarının yanında olduklarını hatırlatan Başkan Besim Dutlulu, “Bu gece bizim için son derece onurlu ve anlamlı bir gece. Bu özel anı bizlerle paylaşarak buraya onur ve şeref verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Manisa’da ilk kez, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kuruldu. Bu müdürlükte görev alan, kendini bu önemli göreve adamış arkadaşlarımız sayesinde, artık sadece özel günlerde değil, her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve onların kıymetli yakınlarının yanındayız. Onların dertlerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı müdürlüğün hayata geçmesini sağlayan ve hepimizin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, değerli Ferdi Başkan’ı sonsuz sevgi ve saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Dutlulu konuşmasına şöyle devam etti; “Bu gece sizlerin arasında dolaşırken gerçekten çok duygusal anlar yaşadım. Bir belediye başkanı olarak, bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin, onların kıymetli ailelerinin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın ne denli büyük fedakarlıklar yaptığını, neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Bu bilinçle, sizleri her zaman özel ve ayrı bir yerde tuttum. Belediyecilik anlayışımızda sizleri daima ön planda tutmaya gayret ettim. Şunu tüm içtenliğimle bilmenizi isterim; eğer bir gün yanınızda kimse olmazsa, Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman sizinle olacaktır. Taleplerinizi yerine getirmek adına belediyemizin tüm birimleriyle emrinizdeyiz. Sizler için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Buradan sizlere söz veriyorum.”

“Rahat Yaşıyorsak Size Borçluyuz”

Tüm gazilerin önünde sevgi ve saygıyla eğildiğini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da konuşmasında, “Bugün burada rahat bir yaşam sağlıyorsak size borçluyuz. Ben Besim Başkanıma saygı değer gazilerimiz ile bizleri buluşturduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, masaları gezerek şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile yakından ilgilendi ve hatıra fotoğrafları çekildi.