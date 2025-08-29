Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan 30 Ağustos mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Dutlulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: “Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun en büyük destanı olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman ordumuzun azim ve kararlılıkla yazdığı bu büyük zafer, Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğinin ve vatanı uğruna her türlü fedakarlığı göze alacağının en güçlü göstergesidir.



30 Ağustos, sadece askeri bir başarı değil, milletimizin vatan sevgisini, özgürlük tutkusunu ve bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanelerinden biridir.



Bugün bize düşen görev, bu büyük mirası ve Cumhuriyetimizi aynı kararlılıkla yaşatmak, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.



Bu yıl, merhum Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in acısının hal taze olması nedeniyle büyük konser etkinlikleri düzenlemeyeceğiz. Ancak, zeybek gösterisi, şiir dinletileri ve film gösterimleriyle Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacağız.



30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00’de, Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak Fener Alayı yürüyüşümüze de tüm halkımızı bekliyoruz. Meşalelerimizle bayraklarımızla marşlarımızla Zafer’in ışığını gelin hep birlikte taşıyalım.



Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, bizlere tam bağımsız bir vatan emanet eden başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı minnet, saygı ve rahmetle anıyorum.”