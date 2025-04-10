Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Ferdi Zeyrek, Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine moral verdiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun, çok dik bir şekilde, bu onurlu mücadelenin peşinde olacağını ve bırakmayacağını, özellikle ülkemizin yarınları için bu güzel vatanın kurtuluşu için bunların olması gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Başkan Zeyrek, “Meydanlarda her görüşten insanın olduğunu söylediğimde kendisi bana şunu söyledi çok anlamlıydı; ‘Adaletin siyaseti olmaz’ dedi” şeklinde konuştu.



CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak, yürütülen haksız yargı sürecine ve tutukluluk kararına tepki göstermek amacıyla Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İmamoğlu’nu ziyaret etti.

‘Adaletin siyaseti olmaz’ dedi

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Ferdi Zeyrek, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na moral olsun diye Silivri'ye gittiklerini, ancak Ekrem Başkan’ın kendilerine moral verdiğini belirtti. Başkan Zeyrek, “Kendisi çok dik bir şekilde bu onurlu mücadelenin peşinde olacağını ve bunu bırakmayacağını, özellikle ülkemizin yarınları için bu güzel vatanın kurtuluşu için bunların olması gerekliliğini ifade etti. Kendisine, Başkanım biz alanlarda şunu görüyoruz; rabia işareti, bozkurt işareti yapanlar, zafer işareti yapanların kol kola girip ‘Hak, hukuk, adalet’ diye bağırdıklarını ifade ettim. Kendisi bana şunu söyledi; çok anlamlıydı. ‘Adaletin siyaseti olmaz’ dedi. Bunun bir kurtuluş mücadelesi olduğunu, ülkemizin bu kurtuluşa ve mücadeleye ihtiyacı olduğunu, burada bize inanan, şu anda hiçbir mecburiyeti olmadığı halde sandıklara koşan 15,5 milyon insana ve imza kampanyası ile hedefimiz olan 28 milyon kişinin umudunu yaşatmamız gerekliliğini bize söyledi. Bu gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Gizli tanıklarla içeride olması kabul edilebilir bir şey değil”

Ekrem Başkan, diğer belediye başkanları, bürokratlar, Zafer Partisi Genel Başkanı dahil olmak üzere öncelikle adaletin hakim olduğu bir duruşma olması gerektiğini vurgulayan Ferdi Zeyrek, “Bu duruşmada tüm deliller, tüm ifadeler, Genel Başkanımızın da dediği gibi TRT’den yayınlasın ve vatandaşlarımız tüm açıklığı ile bunu görsün istiyoruz. Çünkü ülkemizin şeffaflığa, adalete ve huzura ihtiyacı var. Bu birlik ve beraberliği sağlamamıza ihtiyacımız var. Ekrem Başkan’ın gizli tanıklarla bugün içeride olması kabul edilebilir bir şey değildir” şeklinde konuştu.

“Yolsuzluk adı altında burada tutulması vicdanımı zedelemektedir”

Başkan Zeyrek, “Eğer ki yolsuzluk arıyorsanız Manisa Büyükşehir Belediyesini devraldığımız MHP Belediyesi’nde savcılığa sunduğumuz dosyaların kapaklarını açın. Yolsuzluğun orada olduğunu göreceksiniz. Hiç gizli tanığa da ihtiyacınız yoktur, orada her şey açık ve nettir. Ama burada CHP’li belediyelerin önüne giderek, diğer partililerin yaptıkları ve diğer başkanların isimlerine bakmadan yaptıklarını göz ardı ederek şu anda Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızın, yolsuzluk adı altında burada tutulması açıkçası benim vicdanımı zedelemektedir. Eğer ki adalet arıyorsak bu adalet herkese lazımdır. Bugün nasıl Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımıza ve içeride bulunan bürokratlarımıza adalet lazımsa yarın da bunlara imza atanlara adalet lazımdır” dedi.

“Bundan daha haklı bir talep olamaz”

Herkese eşit bir şekilde adaletin paylaşıldığı, birlik ve beraberlik içinde yarınlara bırakılacak bir adalet sistemini arzuladıklarını kaydeden Ferdi Zeyrek, “Şunu unutmamak lazım ki bu güzel ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda ona güvenen, inanan arkadaşlarıyla bizlere emanet ettiği cumhuriyet ilke ve inkılapları üzerine kurulmuştur. Bunları korumak ve yarınlara aktarmak, bizim en önemli görevimizdir. Biz Ekrem Başkan’ın buradan çıkacağını biliyoruz. Hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen 15,5 milyon kişinin, gidip sandıklarda kendisinin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği talebiyle ve İstanbul’da 16 milyon kişinin gönlüne taht kurmuş bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışma hakkının verilmesini ve hak ettiği şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmasını istiyoruz. Tüm belediye başkanlarının oyları ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmiş bir kişinin aynı şekilde, seçimle geldiği şekilde görevinin tekrar kendisine iade edilmesini, seçilme ve yarışma hakkının kendisine verilmesini talep ediyoruz. Bundan daha haklı bir talep olamaz. Eğer ki biz bu adaleti bugün sağlayamazsak yarınlarımıza, evlatlarımıza bırakabileceğimiz bu güzel ülkede, adalet ve hukuktan bahsetmek olmaz” diye konuştu.

“Ne bir santim eğiliriz, ne de bir santim geri adım atarız”

Hukukun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Hukukun olmadığında görüyoruz ki 30 yıllık diplomalar iptal edilebildiği gibi bundan sonra hiçbirimizin garantisi olmaz. Çünkü bütün her şey hukukun temellerine dayalıdır. Adaletin ve hukukun bu güzel ülkemize tekrar geleceğini, artık bu kara bulutların ortadan kalkacağını ve aydınlık yarınlara giden bu onurlu yürüyüşün de bu isteklerimiz yerine gelene kadar son bulmayacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Şunu gördüm Ekrem Başkandan ve alanlardaki kişilerden. Bu kişiler o kadar inanmışlar ki çünkü inanmak zorundalar, umudu yaşatmak zorundalar. Kendim de dahil olmak üzere, biz ne bir santim eğiliriz, ne de bir santim geri adım atarız. Ta ki bu güzel ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar” ifadelerini kullandı.