Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten Küçük Ali’ye Bayram Sürprizi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak evlerine davet eden 9 yaşındaki bedensel engelli Ali Karalar’ın çağrısını karşılıksız bırakmadı. Karalar Ailesi’nin evine Kurban Bayramı ziyareti gerçekleştiren Başkan Zeyrek, küçük Ali’ye unutulmaz bir bayram hediyesi verdi.

9 yaşındaki bedensel engelli Ali Karalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e sosyal medyadan mesaj gönderip Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan tekerlekli sandalye nedeniyle teşekkür edip evlerine davet etti. Küçük Ali’nin çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Zeyrek, Karalar Ailesi’nin evine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ali, babası İsmail, annesi Öznur ve kardeşi Ömer ile uzun uzun sohbet eden Başkan Zeyrek, aile bireylerinin taleplerini de dinledi. Özellikle Ali’nin evlerinin yakınındaki çocuk oyun alanının yenilenmesi isteğini not alan Zeyrek, “Ali ister de ben gelmez miyim. Çağırdın, geldik. Park yapılsın, birlikte oynayalım. Seni de belediyeye bekliyorum. Ne istersen Ferdi amcan yanında, bunu sakın unutma” diyerek küçük Ali’ye parkın yenileneceği sözünü verdi.

İlk Derse Birlikte Gitme Sözü Verdi

Ali’nin spora olan ilgisini de öğrenen Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’müz var, hangi branşı istersen bak. Seni alırım, ilk derse birlikte gideriz. Senin sayende bize de bahane olur, biz de o sporu öğreniriz” dedi.

“Bir Çocuğun Yüzündeki Tebessüm Dünyanın En Değerli Mutluluğu”

Ailenin gösterdiği içtenliğe teşekkür eden Başkan Zeyrek, “Bir çocuğun yüzünde oluşan tebessüm, dünyanın en değerli mutluluğu. Eğer bir çocuğu mutlu edebiliyorsak, herkesi mutlu edebilirsin. Oylarınızla oturduğumuz bu koltukların hakkını vermek, sizlerin yanında olmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu ziyaret benim için çok özel ve çok kıymetliydi” ifadelerini kullandı.



Ali’nin babası İsmail Karalar, oğlunun rahatsızlığının, hamileliğin beşinci ayında fark edildiğini belirterek, “Anne karnındayken sırtında baloncuk olduğu görüldü. Gebeliğin sonlandırılması önerildi, ama biz kabul etmedik. Doğumu İzmir’de gerçekleşti, ardından İstanbul’da ameliyat oldu. Şimdi fizik tedavi görüyor” diyerek Başkan Zeyrek’e gösterdiği ilgi için teşekkür etti.



Ziyaretin sonunda Karalar Ailesi’yle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zeyrek, küçük Ali’ye en kısa sürede tekrar buluşma sözü vererek evden ayrıldı.