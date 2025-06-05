Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek: ''En büyük hediye hizmettir''

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, bayramların kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Bayram mesajında Manisalılara önemli bir müjde de veren Başkan Zeyrek, 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorununun giderildiğini ve yolun hizmete açıldığını duyurdu. Ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak bu adımın Manisa’ya bayram hediyesi olduğunu belirten Zeyrek, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Kardeşliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı’na yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir dinin mensupları olarak, bugünlerde ihtiyacımız olan hoşgörünün ve adaletin önemini daha fazla hatırlayacak, hissedeceğiz. Yüreğimizdeki buruklukla büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Bu bayramda, 18 yıllık çözülemeyen bir sorun haline gelen ve çözüm bekleyen, şehrin ulaşım sorununu büyük oranda rahatlatacak olan Cider Yolu’nu hizmete açtığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Biz, en güzel bayram hediyesinin Manisa’mın sorunlarını çözmek, Manisalı hemşehrilerimizin dertlerine derman olmak olduğuna inanıyoruz. Bu düşünceyle gece gündüz Manisa için çalışıyoruz. Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurbanlarımız Allah katında kabul görsün, Cider Yolu da Manisa’mıza bayram hediyesi olsun.”