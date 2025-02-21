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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: ''Ergenekon Kavşağı’nı bu yıl içinde yapmak istiyoruz''

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: ''Ergenekon Kavşağı’nı bu yıl içinde yapmak istiyoruz''
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu programı kapsamında ilçede bir dizi incelemede bulundu. Irlamaz Deresi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, Ergenekon Kavşağı ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Turgutlu’daki trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını belirten Başkan Zeyrek, “Ergenekon Kavşağı’nın gerekliliğini bizden önceki yöneticilerimiz görmemiş. Biz, tekrardan yeni bir proje hazırladık. Bu projeyi onaylı bir şekilde Karayolları’na sunduk. Şu anda Karayolları’nın onayını bekliyoruz. Ergenekon Kavşağı’nı 2025 yılı bütçesi içerisine de aldık” dedi.
 
Kent genelindeki trafik sorunlarına çözüm üretecek projelere ağırlık verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Ergenekon Kavşağı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Başkan Zeyrek, Ergenekon Kavşağı’nda yaşanan trafik sıkışıklığı için projelerini hazırladıklarını ifade ederek, “Turgutlu’muzun, Irlamaz gibi bir önemli sorunu daha var. O da Ergenekon Kavşağı. Olmazsa olmaz olan bir yatırım. Karayolları ile protokol süresi sona ermiş. Protokol süreci içerisinde maalesef Ergenekon Kavşağı’nın gerekliliğini bizden önceki yöneticilerimiz görmemiş. Biz, tekrardan yeni bir proje hazırladık. Bu projeyi onaylı bir şekilde Karayolları’na sunduk” diye konuştu.

“Hizmet için bir yola çıktık”

Karayolları’nın onayını beklediklerini ifade eden Zeyrek, “Karayolları’ndan onay gelir gelmez biz ilk başta Ergenekon Kavşağı’nı Turgutlulu hemşehrilerimin kullanımına açmak istiyoruz. Karayolları’ndan onay gelmezse bunu da tüm şeffaflığıyla Turgutlulu vatandaşlarımla paylaşırım. Çünkü biz, hizmet için bir yola çıktık. Çetin Başkanımla, İlçe Başkanımla, Meclis Üyelerimle kol kolayız, bir bütünüz. Bu hizmet etme aşkımızı engelleyecek olan kamu kurumları olursa da bunu sizlerle paylaşırım. Bu hizmet, devlete edilmiş hizmettir. Turgutlulu vatandaşlara edilmiş bir hizmettir. Hizmet noktasında tüm kamu kurumlarının da bizimle birlikte aynı yolda yürümesini istiyorum” dedi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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