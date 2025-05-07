Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek Hıdırellez coşkusuna ortak oldu

Baharın gelişi, doğanın uyanışı olarak kabul edilen Hıdırellez, Manisa’nın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Manisalıların Hıdırellez coşkusuna ortak olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de Kırkağaç Çamlık alanında gerçekleştirilen Kırkağaç Çam Festivali’ne ve Akhisar’a bağlı Beyoba Mahallesi’nde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği’ne katıldı.

Dostluğun, kardeşliğin, beraberliğin ve umudun en büyük temsilcisi olan Hıdırellez, Manisa genelinde coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, halkın coşkusuna ortak oldu. Başkan Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte ilk olarak Akhisar’a bağlı Beyoba Mahallesi Dallı Tepe mevkiinde yüzlerce yıldır devam eden Beyoba Hıdırellez Şenliklerinde Akhisarlılarla buluştu. Başkan Zeyrek, akşam saatlerinde ise Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle Kırkağaç Çamlığı’nda düzenlenen Kırkağaç Çam Festivali’ne katıldı. Şenliğe katılan halkı selamlayan Başkan Zeyrek, Kırkağaçlıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Başkan Ferdi Zeyrek ile Başkan Üstün Dönmez, çalan oyun havalarına eşlik ederek, vatandaşlarla birlikte doyasıya eğlendi. Çocuk etkinliklerinin gerçekleştirildiği şenlikte, Roman Orkestrası da sahne aldı. Şenlikte, Sökeli Hasret de konser verdi.

“13 ay önce umudu sizlerle birlikte yaşattık”

Hıdırellez’in, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, bütünlüğün ve umudu yaşatmanın bayramı olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Bundan tam 13 ay önce umudu sizlerle birlikte yeşerttik. Kırkağaç’ta bugüne kadar hiç ulaşmadığımız oya sizler sayesinde ulaştık. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Şunun sözünü veriyorum. Kimse Üstün Başkan’a ve Ferdi Zeyrek’e attığı oydan bir kere bile pişman olmayacak” dedi.

“Artık toz toprak kalkacak”

Kırkağaç halkına müjde de veren Başkan Ferdi Zeyrek, “Hıdırağa Mahallesi’ndeki yolların durumunu biliyorum. Bu ay sonu ilk olarak oradan başlıyoruz. Artık toz toprak kalkacak. Bu da size bizim sözümüz olsun. Önce altyapıyı yapmak lazımdı. Altyapıyı bitirdik. Şimdi ay sonu üst yapı başlıyor. Hıdırağa Mahallesi gibi Kırkağaç’ın Gelenbesi’nden İlyaslar’a kadar hiçbir yerinde sorun kalmayacağının sözünü veriyorum. Şunu unutmayın bu harcadığımız paralar benim kendi param değil. Hepimizin vergileriyle toplanan devletin bize emanet ettiği paradır. Sizlerin parasını, sizler için harcamaya her zaman devam edeceğiz. Bu gece burada müzik, eğlence, gülen yüzler, umut ve mutluluk var. İnşallah gülen yüzünü hiçbir zaman solmasın” ifadelerini kullandı.

“Hıdırellezin huzur ve sağlık getirmesini diliyorum”

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de “Baharın müjdecisi olan Hıdırellez’in hepimize huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Bu organizasyonda bizlere desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.



Hacıhimmet Mahalle Muhtarı ve Romanlar Derneği Başkanı Ersin Şap da etkinliğe katılan başkanlara ve halka teşekkür etti.

Haber3.com Haber Merkezi