Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek Köprübaşı’nda Muhtarlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı İlçesi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, Köprübaşı’na yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek sorunlara, yerinde çözüm anlayışıyla yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe oluşunun 35. yıl dönümü için gittiği Köprübaşı’nda, muhtarlarla bir araya geldi. Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı’nın da eşlik ettiği Başkan Zeyrek, muhtarların taleplerini dinledi, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



İlçeleri ziyaret ederek sorunları yerinde incelediklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Sorunu yerinde görmek, vatandaşımızdan ve muhtarlarımızdan birebir dinlemek bizim için çok kıymetli. Çünkü birlikte olmak, çözümün de başlangıcı. Muhtarlarımızdan birkaçının randevu istediği söyleniyor. Şunu net ifade edeyim; muhtara randevu yoktur. Buyurun, çıkın gelin Büyükşehir Belediyesi’ne. Sorununuzu ilgili birime iletelim, çözüm bulunana kadar da yanınızda olalım. Bizim yönetim anlayışımız budur. Muhtar her zaman gelir, kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.

Köprübaşı’na Yapılan Hizmetleri Anlattı

Başkan Zeyrek, 14 aylık süre içinde Köprübaşı’na yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Zeyrek, “Çiftçi desteklerimizde 105 çiftçimize tohum desteğinde bulunduk. 80 arıcımıza ana arı, 180 arıcımıza kovan desteğinde bulunduk. Taral dolum istasyonlarında Manisa’da belirlediğimiz 83 tanesinin 9 tanesi Köprübaşı ilçesine bazıları yapıldı bazıları ise yapılmak üzere. İlçe merkezine iki sondaj çaktık, yaklaşık 3 kilometrelik yeni terfi hattı döşedik. 500 tonluk su depomuz var, yüzde 30 dolu durumdaydı yaptığımız tamirat, tadilat ve sondaj ile birlikte bunu yüzde 100 doluluğa ulaştırdık. Ben nasıl yazın evimde su kesilmesin istiyorsam sizin de evinizde su kesilmesin istiyorum. Buna yönelik de çalışmalarımız devam edecek. Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde sözlü olarak onayını aldık. 2026 yılının Mart-Nisan aylarında Köprübaşı’nın tüm altyapısını değiştiriyoruz. Tüm Köprübaşı’na kanal, içme suyu, yağmur suyu altyapısını yeniliyoruz. İmza atılmadan ben çok dile getirmek istemedim, ama sözlü olarak onayını aldık, imzası da yakında gelir” diye konuştu.

“700 km ova yolu, 70 km sıcak asfalt yapılacak”

Geçmiş dönemde Köprübaşı ilçesine çok fazla yatırım yapılmadığını gördüğünü dile getiren Başkan Zeyrek, “Şunu gördüm geçtiğimiz dönem Büyükşehir, Köprübaşı’na ne yaptı diyorum, maalesef 10 yılda çok bir şey yapılmadığını görüyorum. 1 kilometre sıcak asfaltınız bile yok. İnşallah bu yaz Manisa genelinde 700 kilometre ova yolu yapacağız. 70 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Bunun da yaklaşık 3-4 kilometresi Köprübaşı’na olacak. İnşallah bizim dönemimizde Köprübaşı sıcak asfalta kavuşacak. Doğalgaz gelmesini ben de çok istiyorum. Büyükşehir olarak bize ‘Kapamasını, dolgusunu yapar mısınız’ diyorlar, çok büyük bir maliyet, ama biz, yaparız diyoruz. Yeter ki Köprübaşı’na doğalgaz gelsin. Hizmetin siyaseti olmaz. Hizmeti daha yapmadan siyasi malzeme olarak kullanmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. İnşallah biz doğalgaz bitip üst yapısını yapıp tamamladıktan sonra Köprübaşı’nın bütün altyapısını değiştirdikten sonra siyaset üretmemize gerek kalmayacak. Sizler bizim yaptıklarımızı çok net görebileceksiniz” dedi.

MASKİ 7 Milyon 700 Bin Liralık Yatırım Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da Köprübaşı’na yatırım yapıldığının bilgisini veren Başkan Zeyrek, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz 7 milyon 700 bin TL yatırım ile 10 bin 550 metre içme suyu hattı döşedik. 1300 metre kısmı kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yaptık ve tamamladık. Köprübaşı’na daha birçok hizmetimiz olmuş ve olmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Muhtarları Dinledi

Muhtarları da dinlemek istediğini dile getiren Başkan Zeyrek, “En son görüştüğümüzde sizlerin taleplerini almıştım. Daire başkanlarıma sordum, bu taleplerin hangileri yapıldı diye. Ben sizlerden tekrar dinlemek istiyorum. Belediyenin kasasında 1 kuruş varsa o halk için harcanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elimde bir sihirli değnek olmasını çok isterim, dokunayım bütün altyapı ve üstyapı sorunları çözülsün. Gelen parada bir kısıtlama var. Hizmet yapmak istiyorsun kısıtlama var. Bu çerçevelerde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yapılanları anlatarak vaktinizi almak istemiyorum, siz yapılanları görüyorsunuz. Mikrofonu size vereyim, sizlerin istedikleri bizim yaptıklarımız ya da sizlerin ek olarak istedikleri nelerdir onları konuşalım“ dedi.



Başkan Zeyrek, muhtarlardan gelen talepleri tek tek dinledi, gelen soruları cevaplandırdı ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.