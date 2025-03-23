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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, sahurda Sancaklı Yörükler Derneği ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, sahurda Sancaklı Yörükler Derneği ile buluştu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sahur programında Manisa Sancaklı Yörükler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek üyeleriyle birlikte sahur yaptı.

Ferdi Zeyrek, samimi bir ortamda gerçekleşen programda, dernek üyeleri ile sohbet etti ve sorularını yanıtladı.
“Ben de sizler gibi Manisa’yı çok seviyorum” diyen Ferdi Zeyrek, “Beni her zaman davet edebilirsiniz, ben de sizleri beklerim. Sizlerin önerileri bizim için çok kıymetli. Ortak akılla hareket etmek ve Manisa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için birlikte çalışacağız” dedi.
 
Manisa Sancaklı Yörükler Derneği’nde gerçekleştirilen sahur programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dernek Başkanı Kerim Gümüş, Alaybey Mahallesi Muhtarı Mustafa Eker, BESOT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve dernek üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Kerim Gümüş, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e davetimizi kırmadığı için teşekkür ediyoruz. Başkan, Alaybey’deki iftar programında derneğimizi ziyaret etti. Kendisine iftar davetinde bulunduk, yoğun iftar programları nedeniyle iftara katılamayacağını, ancak bir sahur programı düzenlenirse katılabileceğini söyledi. Biz de bu programı organize ettik ve sağ olsun sözünü tuttu. Şimdi başkanımız burada. Sormak istediğiniz ne varsa kendisine sorabilirsiniz” dedi.

“BEN DE SİZLER GİBİ MANİSA'YI ÇOK SEVİYORUM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Çok değerli dostlar, bugün sahur sofranızı bizlerle paylaştığınız için Allah razı olsun. Başkanımızın da belirttiği gibi, en son Alaybey’de bir araya geldiğimizde ‘Bir iftar programı yapalım’ dedi. Ancak 29 gün boyunca 17 ilçemize giderek herkesin sofrasına misafir olabilmek istiyorum. Yoğun iftar programlarımız nedeniyle sahur programı yapalım dedim. Çünkü ben şunu biliyorum ki sorunları yerinde görür, bizzat yaşayanlardan dinlersek çözüm üretebiliriz. Ben de sizler gibi Manisa'yı çok seviyorum. Bu şehrin evladıyız. Bu sorunları çözecek, bizden başkası da yok. İnşallah elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince, maddi imkanımız olduğunca da tüm sorunları çözmek için gayret göstereceğim” diye konuştu.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

“Sizler gibi ben de daha iyi nasıl yaşarız? Çocuklarımıza daha iyi bir Manisa nasıl yaratırız, bunların mücadelesindeyim. Başka bir derdimiz yok ve bunun tüm şeffaflıkla yapmanın peşindeyiz” diyen Başkan Zeyrek,  “Her ay internet sitemiz üzerinden harcadığımız her kuruşu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çünkü bu para benim değil, hepimizin parası. Devletimizin bize emanet ettiği para. Ben de sizler gibi vebalden korkan bir insanım. Bu hakka girmeden hakkaniyetle de bu şehir için yapılabilecek her şeyi de yapmaya hazırım” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN SORUNLARI YERİNDE DİNLEMEK VE ÇÖZÜM ÜRETMEK”

Önümüzdeki süreçte de her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Zeyrek, “Bu sofralar Halil İbrahim sofralarıdır. Önümüzdeki dört yıl boyunca, Ramazan ayında veya başka bir vesileyle yine bir araya geleceğiz. Beni her zaman davet edebilirsiniz, ben de sizleri beklerim. Önemli olan sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek. Sizlerin önerileri bizim için çok kıymetli. Ortak akılla hareket etmek ve Manisa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.
 
Sohbet havasında geçen programda vatandaşlar, Başkan Zeyrek’e merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Başkan Zeyrek, kendisine yöneltilen sorulara samimi bir şekilde yanıt vererek, Manisa için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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