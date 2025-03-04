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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, vatandaşlarla iftarda buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, vatandaşlarla iftarda buluştu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her gün kurduğu iftar sofraları ile Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu şehrin dört bir yanına taşıyor, birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Bu kapsamda, ay boyunca, 100 bini aşkın kişiyi iftar sofralarında ağırlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi hanelere de sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. İlk gün sahuru Soma’da madencilerle, ilk iftarını şehit ailesinin evinde yapan, ikinci gün iftarda Saruhanlı’da binlerce kişiyle aynı sofrayı paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, üçüncü günde de iftarını Manisalılarla birlikte yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırına gelen Ferdi Zeyrek, kepçeyi eline alarak sıradakilere yemek dağıttı, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti. Zeyrek’e, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da eşlik etti. Başkan Zeyrek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, Manisalılarla aynı sofrayı paylaşmaktan ve bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sinan Üzer’in katılımıyla gerçekleştirilen iftar öncesi programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sema gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtarak katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Ayrıca, Ramazan’ın paylaşma ruhuna uygun olarak pamuk şeker, Osmanlı macunu, şerbet, çay ve kahve ikram edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı ilçelerinde iftar programları düzenlemeye de devam ediyor. Bu kapsamda, Ramazan’ın üçüncü gününde Akhisar Kapalı Pazaryeri’nde 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. İftar programına, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Oğuz Murat Pınar ile vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Burak Deste, "Bu mübarek ayda paylaşmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Akhisarlı hemşerilerimizle aynı sofrada buluşmak bizler için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

İftar programı, sema gösterisi, Karagöz-Hacivat ve meddah oyunu gibi geleneksel Ramazan eğlenceleriyle renklendi. Vatandaşlar, hem iftar yapma hem de bu kültürel etkinlikleri izleme fırsatı buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca, kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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