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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Sevgililer Günü mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Sevgililer Günü mesajı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajında, Manisa'ya olan sevgisini ve şehre duyduğu bağlılığı dile getirdi.

Başkan Zeyrek, mesajında, doğup büyüdüğü Manisa'ya verdiği sözleri hatırlatarak, “Gözlerimi kapatıp hayal kurduğum, doğup büyüdüğüm Manisa'ma, söz verdiklerime bu kez bir başka bakıyorum. Geçen yıl bu zamanlar Manisa'mın her sokağını adım adım dolaşırken, böyle bir sevgi, böyle bir güven ve dayanışma inşa edebileceğimi bilmiyordum” ifadelerini kullandı.
 
Şehrin geleceğine odaklandığını vurgulayan Zeyrek, “Sevdiklerimin hayır dualarıyla çıktığım bu yolculukta; değişim hasretiyle bana bakan vatandaşlarımla göz göze geldiğim tüm anlarda en büyük gayemi hatırlattım kendime; Manisa'ma, sanki kaderiymiş gibi reva görülen bu karanlık düzeni bozmak, 75 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek, çıkar İlişkisi değil gerçek, saf bir sevgi inşa etmek. Kendi rantıma, kazancıma, hırslarıma değil, bu şehrin istikbaline bakarak, bu şehre gerçekten bir başka bakarak, partili, partisiz ayrımı yapmadan 1,5 milyon vatandaşımın teveccühü ile Manisa'ma hizmet etme şerefiyle ödüllendirildim” dedi. 
 
Başkan Zeyrek, “Manisa'm; hizmete, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, her bir karışına bir başka bakanlara emanet. 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Sevgimiz, muhabbetimiz daim olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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