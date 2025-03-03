  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 binden fazla vatandaşa iftar verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 binden fazla vatandaşa iftar verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 binden fazla vatandaşa iftar verdi
Güncelleme:

Ramazan ayının bereketini, kurduğu iftar sofralarıyla kentin dört bir yanına taşıyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da düzenlediği iftarda 2 bini aşkın vatandaşı bir araya getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğu iftar sofraları ile vatandaşlara iftarlarını açma imkanı sağlıyor. Büyükşehir, Ramazan’ın ikinci gününde, Saruhanlı İlçesi Kapalı Pazaryeri’nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. 2 bini aşkın kişinin katıldığı programda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

"Ramazan, birlik ve beraberliğin ayıdır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayının ilk günlerinde sizlerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan boyunca 26 noktada 100 bin vatandaşımızla soframızı paylaşıyoruz. Paylaştıkça büyüyen, birlikte oldukça güçlenen bir Manisa için yola çıktık. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

"Ramazan ayı huzur ve bereket getirsin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da "Buraya, Manisa Milletvekili ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in selamlarını getirdim. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Bolu’da meydana gelen yangında 78 vatandaşımızı kaybettik. Bugün, yangının 40. günü olması nedeniyle Genel Başkanımız Özgür Özel, Bolu’da bulunuyor. Ramazan ayının hepimize huzur, bereket ve saadet getirmesini diliyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir ile iş birliğimiz devam edecek"

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise "Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza böylesine anlamlı bir ortam hazırladığı için teşekkür ediyorum. Ramazan, dostluğun ve kardeşliğin pekleştiği bir ay. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek, Saruhanlı’da halkımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İftar; sema gösterisi, Karagöz-Hacivat ve meddah oyunu ile renklendi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el araç piyasasında ''Suriyeliden acil satılık'' değişimi! İkinci el araç piyasasında ''Suriyeliden acil satılık'' değişimi! Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti AK Partili Şamil Tayyar Bahçeli - Demirtaş görüşmesi sonrası isyan etti İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekilden olay olacak ''EYT'' çıkışı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekilden olay olacak ''EYT'' çıkışı Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart ayı kira zam oranı belli oldu ENAG yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı O Ses Türkiye'de olay iddia: ''Tartışma sonrası jüri koltuğunu terk etti!'' O Ses Türkiye'de olay iddia: ''Tartışma sonrası jüri koltuğunu terk etti!'' TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'nin ünlü kadın yazarı estetik merkezinde hayatının kabusunu yaşadı Türkiye'nin ünlü kadın yazarı estetik merkezinde hayatının kabusunu yaşadı Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son seçim anketi açıklandı: İşte oylarını arttıran ve oy kaybeden partiler Son seçim anketi açıklandı: İşte oylarını arttıran ve oy kaybeden partiler Emret Komutanım'ın Tosun'u Mehmet Kurt yıllar sonra ortaya çıktı Emret Komutanım'ın Tosun'u Mehmet Kurt yıllar sonra ortaya çıktı Memur ve emeklinin ''üç kuruşluk'' 2 aylık enflasyon farkı belli oldu Memur ve emeklinin ''üç kuruşluk'' 2 aylık enflasyon farkı belli oldu Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz! Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz! Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı Yeşil sahalarda rekor üstüne rekor kıran Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı ''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi'' ''Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın izniyle cezaevinden çıkartılıp İstanbul'a getirildi'' Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandı Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Son Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı anketi açıklandı Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? Ümit Özat'a kızı üzerinden ahlaksız ve ırkçı saldırı Ümit Özat'a kızı üzerinden ahlaksız ve ırkçı saldırı