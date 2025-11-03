  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi Barbaros’un Altyapı Çalışmalarını Tamamlıyor

Güncelleme:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’nde uzun yıllardır yağışlı havalarda yaşanan su baskını sorununu ortadan kaldırmak için yeni bir altyapı güçlendirme çalışmasına başladı.

Manisa genelinde altyapı sorunlarına kalıcı çözümler için yoğun çalışmalar yapan MASKİ ekipleri, Barbaros Mahallesi’nde kısa dönemde hayata geçirdiği çeşitli altyapı hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yağmur suyu hatlarının kapasitesi artırılarak mahallede daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı oluşturuluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sahada olduklarını belirten MASKİ Kanalizasyon Sorumlusu Hakan Pekkarataş, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

“İş Yapanın, Hizmet Edenin Sonuna Kadar Arkasındayız”

Mahalleli olarak çalışmalardan duydukları memnuniyetini dile getiren Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “Yaklaşık 12 yıldır yağmur yağışlarında çok sorun yaşıyoruz. Bu konuda bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyuz. Besim Dutlulu Başkanımıza teşekkür ediyorum. İş yapanın, hizmet edenin sonuna kadar yanındayız. Besim Başkan şu ana kadar ihtiyaç olan tüm noktalarda gereğini yapmaya çalıştı. Halkını, milletini düşünen bir belediye başkanının herkesle iç içe, kalp kalbe olması lazım. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.   

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Sarı da, “Yıllardır bu sokakta çok sıkıntı yaşadık. Evimizi su bastı. Yağmur suyu kanalı yetmiyordu. Yüksek kesimlerden de su gelince sorun yaşadık. Geçtiğimiz günlerde evin içine su girmesin diye önlem aldık. Çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

