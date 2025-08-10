  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Kabirlerini Yeniliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit kabirlerine yönelik başlattığı bakım, onarım ve tel çit çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı ilçesinde bulunan şehit Astsubay Halil Çelikel, Piyade Er İbrahim Gülcan ve Piyade Ege Süleyman Görece’nin kabirlerini ziyaret etti.

Şehit kabirlerinin tamamlanan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen ekiplere, Şehit Halil Çelikel’in babası Necati Çelikel de eşlik etti. Necati Çelikel, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi sağ olsun yaptığı çalışmalar çok güzel olmuş” dedi.

Mahalle Muhtarlarından Teşekkür

Bahadır Mahalle Muhtarı Halil Hüseyin Mertol, Büyükşehir Belediyesi'nin şehitlerin hatıralarına sahip çıktığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun, yapılmayanı yaptı. Şehitlerimizin hatıralarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gözlet Mahalle Muhtarı Ender Sezen ise, akrabası olan Şehit İbrahim Gülcan’ın mezarının eski durumunun kötü olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Şehitlerimize sahip çıkıyorlar. Başta Besim Başkan olmak üzere Saruhanlı koordinatörü Zeki Bilgin’e çok teşekkür ederim. Burasının komple temizliği de yapılacak, çok güzel olacak. Yapılan hizmetlerden memnunuz” şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizin Kabirlerini Yeniliyoruz"

İl genelindeki şehit kabirlerinin bakımlarının yapıldığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini baştan sona yeniliyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde bulunan şehit mezarlarını özenle yeniledik; her birinin başına, uğruna can verdikleri al bayrağımızı diktik.Bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımıza olan vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onların hatıralarına sahip çıkmak, bizim için bir sorumluluk değil, bir şeref meselesidir.Tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun da yaptığı açıklamada, “Öncelikle tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımıza olan borcumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde özelliklede kırsal mahallelerde bulunan şehit kabirlerinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar, vefa borcumuzun küçük bir göstergesidir” dedi.

