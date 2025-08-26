Manisa Büyükşehir Belediyesi yolları yeniliyor

Asfalt sezonunun açılmasından itibaren il genelindeki yol çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta yenileme çalışması başlattı. Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmada yaklaşık 15 yıl önce döşenmiş olan kilit parke taşlar kaldırılarak yerine konforlu bir seyahat sunan 750 ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte yol yapım ve bakım çalışmalarına hız verdi. Şehzadeler ilçesinin yoğun olarak kullanılan Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yol yapım çalışması başlatıldı. Yaklaşık 15 yıl önce döşenen kilit parkeler kaldırılarak yerine 750 ton sıcak asfalt ile yolun konforu arttırılacak. Tamamlanan yol çalışmalarının ardından kaldırımların bozulan kısımlarında da onarım çalışması yapılacak. Yapılan çalışmalar ile birlikte hem yolların konforu ve sürüş güvenliği artacak hem de kaldırımlar daha modern bir görünüme kavuşacak.

“Hem yol hem de kaldırımlar yenilecek”

Yapılan çalışmayı Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birçok vatandaşın yoğun olarak kullandığı Konuk Caddesi’nin asfaltlanması çalışmasının başladığını belirten Başkan Durbay, “İsteklerimiz ve Şehzadelerimizin hizmetleri için her zaman yanımızda olan ve Konuk Caddesi’nin asfaltlanması için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerimiz tarafından hem yol asfaltlanacak hem de kaldırımlar onarılacak. Birçok Manisalının uğrak noktası olan bu yol artık çözüme kavuşmuş olacak. Hem esnafımız hem vatandaşımız rahatlayacak. Şehzadeler’e ve Manisa’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Manisa’mız için verdiğimiz her sözü tek tek yerine getiriyoruz”

Manisa’nın 17 ilçesinde ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa’mız için verdiğimiz her sözü tek tek yerine getiriyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla el birliği içerisinde, halkımızın her türlü ihtiyacına en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Gülşah Başkanımız, bu yolun önemini bize aktardıktan sonra hemen ekiplerimizi koordine ettik ve çalışmalara başladık. Kısa süre içinde asfalt çalışmalarını tamamlayıp ardından kaldırım düzenlemelerine geçeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Plan ve program çerçevesinde, hava şartlarının elverdiği her an asfalt çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Güzel şehrimizi daha da güzelleştirmek için yorulmadan, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“750 ton asfalt kullanılacak”

Yol yapım çalışmalarını yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, “Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yapmaktayız. Bozulan yollarımızı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında 750 ton asfalt kullanılacak. 15 kişilik sıcak asfalt ekibimizle çalışmalarımızı 2 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.