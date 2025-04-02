Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bazı art niyetli kişiler tarafından belediyenin adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklama ile belediyenin adı kullanılarak “turistik gezi daveti” adı altında dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekerek, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Değerli hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları için sosyal medya veya telefon yoluyla kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Manisa Büyükşehir Belediye’mizin resmi sosyal medya hesapları üzerinden hiçbir şekilde özel mesaj veya telefon yoluyla para talebinde bulunulmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Duyurular Yalnızca Belediyenin Resmi Hesaplardan Yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kültür turları ve diğer etkinliklere dair duyurularının yalnızca belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapıldığı hatırlatılarak, sahte hesapların kapatılması için gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinin www.manisa.bel.tr sosyal medya hesaplarının ise Instagram, Facebook ve X’te @manisabsb olduğu kaydedildi.



Vatandaşların benzer bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak emniyet birimlerine ihbarda bulunmaları istendi. Dolandırıcıların mağduriyet yaratmaması için vatandaşların bu konuda gösterecekleri duyarlılığın büyük önem taşıdığı vurgulandı.