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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması başlattı. Yıl boyunca devam eden bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak, bayram ziyaretleri öncesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak mezarlıklarda yoğun bir temizlik ve düzenleme çalışması yürütülüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıkların temizlenmesi ve düzenlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların bayram süresince rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla il genelinde tüm mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda, mezarlıklarda yabani otların biçilmesi, yabani otlara karşı ilaçlama yapılması, ağaçların budanması ve kireçlenmesi gibi detaylı işlemler uygulanıyor. Ayrıca, mezarlıklardaki bordür ve kilit parke taşlarının bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor.

“Vatandaşlarımızın rahat bir ziyaret yapması hedefleniyor”

Mezarlıklar Bakım-Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, çalışmaların bayram öncesinde tamamlanacağını belirterek, “Ramazan Bayramı öncesinde, mezarlıklarımızda genel bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar sadece merkez ilçelerimizde değil, Manisa’nın 17 ilçesinde de aynı titizlikle devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması ve ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi. Bu doğrultuda, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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