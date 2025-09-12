Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden sevgi yollarında motosiklet denetimi

  1. Anasayfa
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi trafik zabıtası ekipleri, yayaların kullanımına sunulan sevgi yolları ve parklarda motosiklet ve elektrikli bisiklet geçişlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yaya yollarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik zabıtası ekipleri, yaya güvenliğini tehdit eden sürücülere karşı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin güvenliği öncelenen denetimlerde, sevgi yolları ve parklar gibi yayaların kullanımına açık olan alanlarda motosiklet denetimleri yapıldı. Yayaların kullandığı sevgi yollarını geçiş güzergahı olarak kullanan sürücülere yasal işlemler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uyarılarda, bu alanların sadece yayalara tahsis edildiği, motorlu araçların kullanımıyla hem can güvenliğinin riske atıldığı hem de kamusal alanların amacının dışında kullanılmaması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı.

“Denetimlerimiz Devam Edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası ekipleri, sürücülerden kurallara uymaları yönünde duyarlı olmalarını istedi. Kentte yaya öncelikli yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden yetkililer, denetimlerin devam edeceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Zabıta Personeli Fevzi Dükar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları ile halkımız daha huzurlu yürüyebilsin diye denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yayalarımızın haklarını ihlal eden ve güvenliğini riske atan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanmaktadır. Emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle birlikte ortak çalışma yürütüyoruz” dedi.

