  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Temiz, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi’nde defnedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, personeller, Güney Temiz’in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. 

“Ben Arkadaşımı Kaybettim, Belediye Gülen Yüzünü Kaybetti”

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üzüntü içinde olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, “Dün akşam (27 Mart Perşembe) Turgutlu’da bir programda birlikteydik. ‘Abi ben çok yoruldum, gideyim biraz dinleneyim’ dedi. Aslında veda etmiş. Sonrasında gece saatlerinde acı haberini aldım. Ben bir arkadaşımı kaybettim. Ne söylenir bilemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendisi benim arkadaşımdı, belediyemizin gülen yüzüydü. Belediyemiz gülen yüzünü kaybetti. Ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
 
Düzenlenen tören ve yapılan konuşma sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı merhum Güney Temiz, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Güney Temiz Kimdir?

1987 Saruhanlı doğumlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından profesyonel iş hayatına ilk adımını İzmir’de muhabir olarak atmış, ardından Ankara’da çalışma hayatına devam etmiştir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nde yüksek lisans yapan Temiz, sivil toplum örgütlerinde başkanlık görevinin yanı sıra gençlik yıllarında da CHP il yöneticiliği yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, milletvekilliği danışmanlığı, genel sekreter danışmanlığı ve basın danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Temiz, Karşıyaka Belediyesi’nde müdürlük ve başkan yardımcılığı görevleri de yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Güney Temiz, 2024 yerel seçimi sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Düzenli ilaç kullananlar dikkat! Artık hastaneye gitmeye gerek yok Düzenli ilaç kullananlar dikkat! Artık hastaneye gitmeye gerek yok Hasan Kaçan polisten kaçan Pikachu'yu hedef aldı Hasan Kaçan polisten kaçan Pikachu'yu hedef aldı Bahçeli'den İBB soruşturması için dikkat çeken çıkış! Bahçeli'den İBB soruşturması için dikkat çeken çıkış! Mesut Özil'in Espressolab hamlesi sosyal medyada olay oldu Mesut Özil'in Espressolab hamlesi sosyal medyada olay oldu İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı için karar verildi İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı için karar verildi Deprem anında şoke eden görüntüler: Gökdelendeki havuz suyu taştı, insanlar sürüklendi Deprem anında şoke eden görüntüler: Gökdelendeki havuz suyu taştı, insanlar sürüklendi Bakanlık AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme başlattı Bakanlık AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme başlattı Biri yabancı iki şirket bu ilimizde fabrika kuracak: 7 bin kişiye iş fırsatı! Biri yabancı iki şirket bu ilimizde fabrika kuracak: 7 bin kişiye iş fırsatı! Myanmar'da önce 7,7 ardından da 6,4'lük peşpeşe iki büyük deprem! Myanmar'da önce 7,7 ardından da 6,4'lük peşpeşe iki büyük deprem! Rasim Ozan Kütahyalı yine bombayı patlattı: ''Tahliye olacak'' deyip tarih verdi Rasim Ozan Kütahyalı yine bombayı patlattı: ''Tahliye olacak'' deyip tarih verdi
İstanbul'da suç makinesi ''sarı dolandırıcı'' kamerada! Kadın turiste kabusu yaşattı İstanbul'da suç makinesi ''sarı dolandırıcı'' kamerada! Kadın turiste kabusu yaşattı Bayramda ne giyeceğim diye düşünmeyin, yağmurluk ve şemsiyeyi kombinleyin! Bayramda ne giyeceğim diye düşünmeyin, yağmurluk ve şemsiyeyi kombinleyin! Altın altın olalı bu seviyeleri görmemişti! Rekor üstüne rekor kırdı! Altın altın olalı bu seviyeleri görmemişti! Rekor üstüne rekor kırdı! 4 yıldır kaçmayı başaran şüphelinin sırrı ortaya çıktı 4 yıldır kaçmayı başaran şüphelinin sırrı ortaya çıktı AK Parti'den ihraç edilen isim RTÜK Başkanı'nı ''militan'' ilan etti! AK Parti'den ihraç edilen isim RTÜK Başkanı'nı ''militan'' ilan etti! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu: Bu SMS her an size de gelebilir! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu: Bu SMS her an size de gelebilir! İBB'ye ve CHP'ye neden kayyum atanmadı ? İşte iktidarın kayyum planını bozan ayrıntı! İBB'ye ve CHP'ye neden kayyum atanmadı ? İşte iktidarın kayyum planını bozan ayrıntı! 50 kilo birden veren Kolpaçino'nun galerici Şahin'ini gören tanıyamadı 50 kilo birden veren Kolpaçino'nun galerici Şahin'ini gören tanıyamadı Protestolar sonrasında üniversite duvarında endişe veren tehdit mesajları! Protestolar sonrasında üniversite duvarında endişe veren tehdit mesajları! Güpe gündüz sokak ortasında dehşet saçan kar maskeli saldırganların kimlikleri ortaya çıktı Güpe gündüz sokak ortasında dehşet saçan kar maskeli saldırganların kimlikleri ortaya çıktı