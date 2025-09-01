Manisa Büyükşehir, Gördes’i Asfaltladı

  1. Anasayfa
Merkezde ve ilçelerde sıcak asfalt serim seferberliği başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te başladığı çalışmalarını da tamamladı. Çalışmalarda ilçe merkezinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alana 1500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehre modern yollar ve alanlar kazandırmak amacıyla 17 ilçede asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 1706 Sokak'ta tamamlanan çalışmaların ardından, Gördes ilçe merkezinde de başlattığı sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmalarla ilçe merkezindeki 4 bin metrekarelik alana 1500 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalar İki Günde Tamamlandı

Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi ile başlatılan sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını söyledi. Gördes’i modern ve çağdaş bir hale getirmek için bu adımı atıyoruz. Pazar yerimizi modern ve çağdaş bir hale getirmek için bu adımı atıyoruz. Çalışmalarımızda bize yardımcı olan başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Daha güzel projelerde buluşmak dileğiyle” dedi.

4 Bin Metrekarelik Alanda Yaklaşık Bin 500 Ton Sıcak Asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize değer katmaya devam ediyoruz. Gördes şehir merkezinde 4 bin metrekarelik alanda yaklaşık bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptık. Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda ilçelerimizdeki asfalt çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Muhtar Atay’dan Teşekkür

Yapılan çalışmalardan mutlu olduğunu söyleyen Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay, “Bulunduğumuz yerin Gördes Belediyesi tarafından alt zemini hazırlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Pazar yerine ilave alan olarak eklenecek. Üst zemindeki asfalt kaplama çalışmaları ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Pazar yerinin genişletilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi’nin gayretli çalışmaları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke’ye teşekkür ederiz” dedi.

