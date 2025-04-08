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Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'nden üç ayda 62 bin 451 kişiye yangın eğitimi

Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'nden üç ayda 62 bin 451 kişiye yangın eğitimi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bolu’da yaşanan otel yangını felaketi sonrasında temel yangın eğitimlerinin sayısını arttırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılında 64 bin kişiye temel yangın eğitimi verilirken Bolu’da yaşanan facianın ardından kurumlardan gelen eğitim taleplerin artmasıyla birlikte bu yılın ilk üç ayında geçen yılın rakamlarına yaklaşılarak 62 bin 451 kişiye temel yangın eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangın başta olmak üzere trafik kazası, sel, su baskınları ve çeşitli hayvan kurtarma vakalarına yönelik geniş bir yelpazede 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Manisa İtfaiyesi bu görevlerinin yanı sıra kamu kurumlarının, özel şirketlerin personeline ve vatandaşlara verdiği temel yangın eğitimleri vermeyi sürdürüyor. Gelen talepleri değerlendiren itfaiye, hem teorik hem de uygulamalı olarak temel yangın eğitimleri vererek halkın bilinçlenmesini sağlıyor.

“Bolu’daki otel yangını sonrası talepler arttı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, geçtiğimiz Ocak ayında Bolu’da yaşanan otel yangını sonrasında kurum, kuruluş ve site yönetimleri tarafından temel yangın eğitimlerine yönelik taleplerin arttığını belirtti. İnal, itfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, geçen yıl 64 bin 227 kişiye temel yangın eğitimi verildiğini hatırlatarak, “Bolu’da yaşanan otel yangını sonrasında eğitim talepleri arttı. Biz de bu taleplere kayıtsız kalmayarak daha 2025 yılının ilk üç ayında, geçen yılın rakamlarını yakaladık. Vatandaşlarımız bu eğitimlere çok önem veriyor. Bu yılın ilk üç aylık döneminde 62 bin 451 kişiye eğitim verdik. Eğitimlerimiz tüm hızıyla planlı bir şekilde devam edecek. İsteyen tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.
 
Gürhan İnal, “Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine çalışanlara; yangın tüpü kullanımı, yangına nasıl müdahale edileceği, yangın öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiği konularında bilgiler aktarılıyor. Yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verilirken bazı bilgiler ise teorik olarak aktarılıyor. Daire Başkanlığımızdaki uzman eğitmenlerimiz tarafından 2025 yılı Ocak – Mart üç aylık döneminde 45 hizmet içi eğitimde bin 430 belediye çalışanı, kamu eğitimlerinde 7 bin 313, özel firmalardan gelen taleplerde 64, okullarda 53 bin 264, gönüllü eğitimlerinde 380 kişi olmak üzere toplamda 62 bin 451 kişiye temel yangın eğitimi verildi” diye konuştu.

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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