Manisa Büyükşehir Mezarlıkları Güvenli Hale Getiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlık alanlarını daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karayenice, Sarıalan, Sarma ve Üçpınar mahallelerindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde incelendi.

Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede bulunan mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mezarlıkların çevresini tel çitle çevirerek güvenli hale getiriyor. Vatandaşların, kabir ziyaretlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalar sürerken, mezarlıkların estetik görünüm kazanması amacıyla da bakım ve onarım faaliyetleri devam ediyor.

Yıl Sonuna Kadar 150 Mahalle Mezarlığının Güvenliği Sağlanacak

2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 150 mahalle mezarlığını 55 bin metre tel çit ile çevirerek, mezarlıkların güvenliğini sağlamayı planladıklarını söyleyen Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, çalışmaların 17 ilçede kapsamlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Uzun, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile mezarlık alanlarını daha güvenli hale getirmek için tel çit çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Karayenice ve Sarıalan mahallelerinde tamamlanan tel çitlerin kontrollerini gerçekleştirdik. Sarma Mahallesi’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Son olarak da Üçpınar mahallesinde yapılan kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledik. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yabani hayvanların mezarlıklara girişlerini engelleyerek vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kilit parke taş döşeme çalışmalarımız ile de vatandaşlarımız kabir ziyaretlerini daha konforlu bir şekilde yapabilecekler” dedi.

Muhtarlar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti. Karayenice Mahalle Muhtarı Hakkı Başaran, “Mezarlıklar Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra çok mutlu olduk. Eskiden ottan içeri giremiyorduk. Büyükşehir dertlerimize derman oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sarıalan Mahalle Muhtarı İmran Güneş ise 16 yıldır muhtar olduğunu, 6 yıldır da tel çit çekilmesi için uğraştığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ay içinde tel çit çekildi. Bu durumdan mahalle sakinlerimiz de çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarına kilit parke taş döşemesi yapıldığını ve yollarının yapıldığını söyleyen Üçpınar Mahallesi Muhtarı Levent Ay, “Çok memnunuz Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.